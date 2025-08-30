Atlético de Madrids Champions League-kalender for ligafasen: datoer og klokkeslett for alle kampene frem til januar 2026

HQ

Den fullstendige kalenderen for Champions League-ligafasen har blitt sluppet, etter at Champions League etter at trekningen fant sted tidlig denne uken, og Atlético de Madrid kjenner allerede sine rivaler samt rekkefølgen for de åtte kampene i denne fasen.

Lørdag morgen slapp UEFA hele kalenderen for ligafasen, så Atlético de Madrids supportere kan begynne å merke av datoene og klokkeslettene i kalenderen. Blant annet et besøk til Liverpool på den aller første kampdagen.

Fullstendig kalender for Champions League - ligafasen for Atlético de Madrid: