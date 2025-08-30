Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Atlético de Madrids Champions League-kalender for ligafasen: datoer og klokkeslett for alle kampene frem til januar 2026

Datoer og klokkeslett for alle Atletis Champions League-kamper 2025/26.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Den fullstendige kalenderen for Champions League-ligafasen har blitt sluppet, etter at Champions League etter at trekningen fant sted tidlig denne uken, og Atlético de Madrid kjenner allerede sine rivaler samt rekkefølgen for de åtte kampene i denne fasen.

Lørdag morgen slapp UEFA hele kalenderen for ligafasen, så Atlético de Madrids supportere kan begynne å merke av datoene og klokkeslettene i kalenderen. Blant annet et besøk til Liverpool på den aller første kampdagen.

Fullstendig kalender for Champions League - ligafasen for Atlético de Madrid:


  • 17. september 2025 21:00 Liverpool FC (A)

  • 30. september 2025 21:00 Eintracht Frankfurt (H)

  • 21. oktober 2025 21:00 Arsenal FC (A)

  • 4. november 2025 21:00 R. Union Saint-Gilloise (H)

  • 26. november 2025 21:00 FC Internazionale Milano (H)

  • 9. desember 2025 21:00 PSV Eindhoven (A)

  • 21. januar 2026 18:45 Galatasaray A.Ş. (A)

  • 28. januar 2026 21:00 FK Bodø/Glimt (H)

Atlético de Madrids Champions League-kalender for ligafasen: datoer og klokkeslett for alle kampene frem til januar 2026

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballChampions LeagueAtlético de Madrid


Loading next content