Sport
Atlético de Madrids Champions League-kalender for ligafasen: datoer og klokkeslett for alle kampene frem til januar 2026
Datoer og klokkeslett for alle Atletis Champions League-kamper 2025/26.
Den fullstendige kalenderen for Champions League-ligafasen har blitt sluppet, etter at Champions League etter at trekningen fant sted tidlig denne uken, og Atlético de Madrid kjenner allerede sine rivaler samt rekkefølgen for de åtte kampene i denne fasen.
Lørdag morgen slapp UEFA hele kalenderen for ligafasen, så Atlético de Madrids supportere kan begynne å merke av datoene og klokkeslettene i kalenderen. Blant annet et besøk til Liverpool på den aller første kampdagen.
Fullstendig kalender for Champions League - ligafasen for Atlético de Madrid:
- 17. september 2025 21:00 Liverpool FC (A)
- 30. september 2025 21:00 Eintracht Frankfurt (H)
- 21. oktober 2025 21:00 Arsenal FC (A)
- 4. november 2025 21:00 R. Union Saint-Gilloise (H)
- 26. november 2025 21:00 FC Internazionale Milano (H)
- 9. desember 2025 21:00 PSV Eindhoven (A)
- 21. januar 2026 18:45 Galatasaray A.Ş. (A)
- 28. januar 2026 21:00 FK Bodø/Glimt (H)