Gordon Murrays nye superbil koster 5 millioner dollar

Gordon Murray gjorde seg bemerket som Formel 1s ledende designer og konseptingeniør på 1970- og 1980-tallet, og var da drivkraften bak utviklingen av McLaren F1, som 33 år senere fortsatt regnes som den beste sportsbilen som noensinne er bygget. I dag eier og driver han sin egen bilfabrikk, inkludert varemerket Gordon Murray Automotive (GMA), som bygger superbilen T50. I tillegg har Gordon Murray også startet en ny divisjon av GMA som kun skal produsere spesialbiler for spesielle kunder (med store lommebøker). Denne divisjonen heter Gordon Murray Special Vehicles, og deres første prosjekt heter GMSV Le Mans GTR og er en slags kombinasjon av T50, McLaren F1 og samtidig en hyllest til den gamle skolen GTE-Longtails. Le Mans GTR er selvfølgelig basert på T50-R og huser den samme V12-motoren som er bygget for hånd av britiske Cosworth. Den har en sylinderkapasitet på fire liter, et turtall på hele 12 100 o/min og 645 hestekrefter. Selve bilen skal bare bygges i 24 eksemplarer og ryktes å koste litt over 50 millioner kroner stykket.

Her er hva Gordon sier i den offisielle pressemeldingen:

"Longtail-racerbiler kombinerer aerodynamiske fordeler og estetisk balanse på en perfekt måte, og jeg har alltid elsket deres blanding av gjennomtenkt ingeniørkunst og flytende design."