Nissan vil lansere Z Nismo med manuell girkasse

Nissan går riktignok på knærne i dag, har sagt opp nesten 14 000 ansatte, lagt ned tre fabrikker og trenger kapital for å overleve, men det hindrer dem ikke i å skape litt hype gjennom smarte uttalelser. USA-sjef Christian Meunier fortalte podcasten Automotive News at Nissan Z Nismo snart vil få en manuell sekstrinns girkasse, for de som ønsker det. Nissan Z ble kalt 400Z under førproduksjonen, og huser en treliters V6 med 420 hestekrefter.

Christian Meunier, styreformann i Nissan Americas:

"Nissan Z NISMO representerer det ypperste av tilgjengelig ytelse i vårt sortiment. Vi verdsetter lidenskapen for modellen og utforsker alltid nye måter å berike kjøreopplevelsen på. Vi ser frem til å dele flere detaljer i fremtiden."