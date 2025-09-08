UEFA ilegger Athletic Club-spiller Yeray Álvarez 10 måneders utestengelse etter utilsiktet forurensning

HQ

Athletic Club-spilleren Yeray Álvarez (30) er dømt for doping, og har fått en dom på ti måneders utestengelse av UEFA. Klubben kunngjorde i juli at spilleren hadde vært under etterforskning siden mai, da han ble midlertidig suspendert. I en dopingprøve før Europa League-semifinalen mot Manchester United testet han positivt på et forbudt stoff.

Spilleren nektet for å ha tatt prestasjonsfremmende midler, og det var i stedet en utilsiktet forurensning på grunn av en behandling han tar mot hårtap, etter å ha gjennomgått cellegiftbehandling i 2017. UEFA aksepterte forklaringen om at spilleren ikke hadde onde hensikter, men måtte likevel ilegge ham en straff: "I henhold til gjeldende regelverk er idrettsutøvere ansvarlige for sin egen oppførsel, og forsvarsspilleren burde følgelig ha bekreftet om medisinen var tillatt før han tok den."

Som et resultat av dette ilegger han en utestengelse på 10 måneder, som startet da han frivillig aksepterte den midlertidige utestengelsen 2. juni. Han får lov til å spille igjen 2. april 2026, og gjenoppta treningen to måneder tidligere. Dersom UEFA ikke hadde akseptert forklaringen hans, ville utestengelsen ha vart i over ett år.