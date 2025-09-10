Sega og Atlus har fire titler å kunngjøre på Tokyo Game Show

HQ

Fra 25. til 28. september er det tid for en av årets største spillbegivenheter. Da går nemlig Tokyo Game Show av stabelen, og de siste dagene har vi kunnet rapportere at Nintendo har mye å vise frem, at Kojima Productions ser ut til å være til stede, og at Microsoft planlegger å holde sitt eget show i forbindelse med messen.

Nå har også Sega løftet på sløret (takk Gematsu) for hva de har i vente, og det er mye. I tillegg til en haug med spillbare spill, vil de og Atlus kunngjøre ikke mindre enn fire titler sammen :



Football Manager 26 (PC / TBA) - Nyhet



Persona 3 Reload (Switch 2) - Spillbar



Persona 5: The Phantom X (PC, iOS, Android) - Nyhet



SEGA Football Club Champions 2025 (PS5, PS4, PC, iOS, Android) - Nyhet



Sonic Racing: CrossWorlds (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch, PC) - Spillbar



Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC) - Spillbar



Kommer snart tittel #1



Kommer snart tittel nr. 2



Kommer snart Tittel #3



Kommer snart Tittel #4



Spekulasjonene om de fire hemmelige spillene er selvsagt mange, og mange tror at det vil komme livstegn fra Persona-serien, og at det er på tide å se noe fra alle de klassiske Sega-franchisene som den japanske giganten for tiden gjenoppliver.

Hva tror og håper du på fra Sega og Atlus? Kommenter nedenfor og la oss få vite det!