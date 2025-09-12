Pokémon tar et blad ut av Animal Crossings bøker med Pokopia

Vi har ventet på at Nintendo skulle avsløre et nytt Animal Crossing -spill designet for Nintendo Switch 2, men så langt har det ikke vært noen tegn til at dette blir en realitet. I stedet må vi nøye oss med noe som ligner, men som er helt annerledes.

Som en del av Nintendo Direct har vi nettopp blitt introdusert for Pokémon Pokopia, som egentlig er et kjærlighetsbarn av Pokémon og Animal Crossing. Du spiller som en humanoid Ditto som ønsker å bygge en liten bit av himmelen ved å samle gjenstander fra forskjellige Pokémon-vesener og bruke dem til å utvide og forbedre området rundt.

Det er et søtt spill med en blokklignende struktur som minner litt om hvordan Pokémon var designet før det ble en helt åpen verden, noe som er i tråd med Let's Go-spillene. Du kan møte skapninger du kjenner igjen, bruke dem, dyrke og pleie jorden, og ellers bare skape din egen lille del av himmelen.

Med dette i bakhodet, for de som er nysgjerrige på når Pokémon Pokopia lanseres, kommer det til Nintendo Switch 2 i 2026.