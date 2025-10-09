Jorge Jiménez: "Hvis jeg er her og tegner Superman og Batman, er det takket være Naruto"

HQ

En San Diego Comic-Con kommer alltid til å være et flott møtepunkt for den nåværende scenen for kunstnere og skapere fra populærkulturens verden, spesielt tegneserier, for å komme sammen og ha nære møter med lesere og entusiaster i verden. Men når dette i tillegg er den første SDCC-messen som arrangeres utenfor USA, og den i tillegg holdes i Spania, er det desto større grunn til å fremheve de store kunstnerne som dette landet har gitt til bransjen. Og det er få som fortsetter å forme tegneserienes fremtid som Jorge Jiménez.

DC-tegneren på den nåværende Batman-serien og som også tidligere har jobbet med SuperSons og Superman Rebirth var til stede på den første San Diego Comic-Con i Malaga, og ga oss et eksklusivt intervju med Gamereactor, der vår David Caballero kunne snakke om hans stigende karriere, fra hans endring av karrierevei til hans nåværende situasjon som en av de mest prestisjefylte Batman-tegnerne. Du finner hele intervjuet med undertekster nedenfor.

For selv om det er velkjent at Jorge Jiménez studerte fysisk aktivitet og idrettsvitenskap i Granada (bare se på den misunnelsesverdige fysikken hans) før han vendte seg helt til tegning, var det et øyeblikk og en veldig spesifikk karakter som fikk ham til å plukke opp blyanten igjen. For ham "Naruto er som religionen min".

"Da jeg var liten, tegnet jeg mye, men så sluttet jeg å tegne. Men da jeg var voksen, 22-23 år gammel, så jeg på Naruto-serien." Anime-filmatiseringen av Masashi Kishimotos manga var tydeligvis en katarsis for Jimenez.

"Før ville jeg ikke se Naruto-serien fordi jeg trodde den var en kopi av Dragon Ball. Jeg forstår den ikke. Det interesserer meg ikke. Men når jeg ser Naruto for første gang, husker jeg at jeg så den serien som.... Herregud, jeg elsker å tegne. Jeg vil tegne igjen (...) Og jeg begynte å tegne igjen på grunn av Naruto. Så jeg sitter her og tegner Supermann og Batman takket være Naruto og takket være Masashi Kishimoto."

Hvem vet, kanskje Jorge Jiménez en dag vil vise oss en Supermann, en Wonder Woman eller en Batman som minner oss om den rampete shinobien fra Konoha-landsbyen. Selv om sannheten er ... at han allerede har tegnet litt Naruto, i en crossover med Ninja Turtles. La oss håpe å fortsette å glede oss over Jorge Jiménez' talent i DCs fremtid.