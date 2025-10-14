Japan forvandler 0-2 til 3-2: Første fotballseier mot Brasil noensinne

HQ

Brasil klarte som forventet å kvalifisere seg til VM 2026, men det tok mye lenger tid enn planlagt, og de femdobbelte mesterne endte på femteplass, bak Uruguay, Colombia, Ecuador og Argentina (takket være det utvidede verdensmesterskapet med 48 lag unngikk de sluttspill mellom forbundene).

Nå som VM-kvalifiseringen er over, bruker Brasil landslagspausen til å spille noen vennskapskamper, og som en måte for trener Carlo Ancelotti å få litt erfaring med canarinhaen på før VM neste sommer. Brasil er for tiden på Asiaturné, og slo Sør-Korea 5-0, med mål av Chelseas Estevao og Real Madrids Vinícius og Rodrygo (to scoringer).

Tirsdagens kamp mot Japan ble imidlertid dramatisk for den italienske manageren og den brasilianske troppen, da de slapp et gunstig 2-0-resultat, som senere ble til 3-2 for hjemmelaget, som hadde nesten dobbelt så mange målsjanser som gjestene (15 skudd, 6 på mål for Japan; 8 skudd, 4 på mål for Brasil). Paulo Henrique og Arsenals Gabriel Martinelli scoret for Brasil i første omgang.

De mistet imidlertid kontrollen over kampen, og Takumi Minamino, Keito Nakamura og Ayase Ueda avgjorde kampen til Japans fordel, som aldri hadde slått Brasil i en fotballkamp (2 uavgjorte, 11 tap mellom 1989 og senest i 2022).

Japan er også kvalifisert til VM, og det ville vært interessant å se om de møtes på et eller annet tidspunkt under turneringen neste sommer i USA, Canada og Mexico. Tror du Brasil har noen sjanse til å vinne VM neste år?