Mercedes bekrefter at F1-førerne George Russell og Kimi Antonelli blir værende i 2026

Et av de heteste temaene i Formel 1 i det siste har vært hva som ville skje med Mercedes og George Russell, som var ute av kontrakt neste år ... midt i ryktene om at det britiske teamet var interessert i Max Verstappen, noe som den nederlandske føreren benektet flere ganger til tross for insistering fra journalister. Nå er det offisielt: George Russell og Kimi Antonelli blir deres førere neste år, uten endringer.

"Jeg er veldig stolt over å fortsette vår reise sammen. Neste år blir mitt tiende siden jeg signerte med Mercedes i 2017, sier Russell. Det har vært et langt og vellykket partnerskap med teamet så langt, og jeg gleder meg til å se hva som ligger foran oss, spesielt når vi neste år tar fatt på en av de største regelendringene i sportens historie."

Russell, som ble nummer fire i årets førermesterskap og vant to løp, inkludert det siste i Singapore, har signert en ny kontrakt, og Antonelli, rookien som klarte å bli den yngste pallplassvinneren i Formel 1-historien i Canada, vil også fortsette. Begge er produkter fra Mercedes' ungdomsakademi.

Hvis det tok så lang tid, var det bare fordi de ønsket å "håndtere forhandlingene ordentlig", sa Toto Wolff i dag, og avviste nok en gang spekulasjonene. "Vårt fokus er nå på de siste seks løpene i år, mens vi kjemper om andreplassen i Konstruktør-VM, og videre mot 2026 og en ny æra i F1."