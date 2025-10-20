Liverpool går på sitt fjerde strake tap, og Rooney kritiserer Isak for en undermålig prestasjon

HQ

Liverpool gikk på sitt tredje strake tap i Premier League (mot Manchester United, av alle lag), det fjerde totalt, også i Champions League, noe som bekrefter at laget til Arne Slot har blitt dårligere enn i fjor, etter at de brukte £426, 489 millioner euro, på nye spillere i sommer.

Blant alle disse spillerne slo Alexander Isak rekord som den dyreste overgangen noensinne i engelsk fotball, og den tredje dyreste totalt sett etter at Neymar og Mbappé ble kjøpt av PSG: De røde brukte 125 millioner pund, 150 millioner euro med tillegg. Spissen har imidlertid bare scoret ett mål i alle turneringer i Newcastle, og det var i EFL Cup mot andredivisjonsklubben Southampton: Han har ennå ikke scoret i Premier League.

Manchester United-legenden Wayne Rooney, som nå er ekspert og podkastforfatter i The Wayne Rooney Show, sa i sin BBC-podkast at Isak ikke fortjener å spille foran Ekitike, med tanke på hans siste prestasjoner.

"Jeg ville ikke spilt Isak, han har ikke sett klar ut siden han kom fra Newcastle. Han har ikke trent, han har ikke hatt noen pre-season. Det er så viktig. Mens Newcastle trente satt han sannsynligvis hjemme og snakket med agenten sin i telefonen seks timer om dagen for å prøve å få en overgang", sier Rooney, med referanse til den forsinkede signeringen av Liverpool som gjorde at han kom på kant med sin nå tidligere klubb i et øyeblikk hvor forhandlingene mellom klubbene gikk i stå og han nektet å spille.

"Det er så vanskelig når du ikke har en pre-season. Han kan ha gjort ting selv, men han betaler prisen for det. Basert på prestasjoner fortjener han ikke å spille foran Ekitike ", konkluderte Rooney.

Den verste tapsrekken for Liverpool siden 2014

Fire tap på rad for Liverpool er en sjelden negativ rekke for Liverpool: Forrige gang det skjedde var i november 2014. Selv om de fortsatt ligger på tredjeplass i Premier League, fire poeng bak Arsenal, har Liverpool scoret 14 mål, men sluppet inn 11. Det er et alarmerende forhold som de må gjøre noe med dersom de ønsker å forsvare Premier League-tittelen de vant i fjor.

I forrige uke kåret Sports Illustrated sommerens ti dårligste signeringer i Premier League, og Isak kom på femteplass... med ytterligere to Liverpool-spillere blant topp 2.