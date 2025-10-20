Formel 1 forlenger kontrakten for USAs Grand Prix i Texas til 2034

HQ

Formel 1 har til hensikt å fortsette å vokse i USA, et marked som virket irrelevant for noen år siden, men som nå ser ut til å være fremtiden for F1. I helgen av USAs Grand Prix, som så Max Verstappen vinne over McLaren for fjerde Grand Prix på rad, har Formel 1 kunngjort at USAs Grand Prix vil fortsette i nesten et tiår på Circuit of the Americas i Austin, Texas.

Avtalen med den texanske banen, som ble åpnet i 2012, utløper i 2026, og en forlengelse på åtte år er kunngjort for å sikre den langsiktige fremtiden til Grand Prix som trekker over 400 000 tilskuere hvert år, som ikke bare blir underholdt av løpet, men, på amerikansk vis, et pre-show med musikk (forrige helg var det countrysangeren Drake Milligan som fremførte det de kaller "F1 Grid Gigs".

I forrige uke ble det kunngjort en avtale mellom Formel 1 og Apple om å bringe Formel 1-dekning til alle Apple TV-abonnenter i USA, noe som ytterligere befester Apple som Formel 1s hjem etter at de produserte Brad Pitt-filmen i fjor sommer.

Ifølge data fra Formel 1 har Formel 1 en fanbase på 52 millioner mennesker i USA, en vekst på 11 % fra i fjor. 47 % av disse er i alderen 18-24 år, og over halvparten av dem er kvinner. Neste år får de et nytt amerikansk team, Cadillac, med Valtteri Bottas og Sergio Pérez på startstreken.

En fullverdig fornøyelsespark, Cotaland, åpner snart ved siden av Circuit of the Americas.