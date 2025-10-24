Real Madrid vs. Barcelona: 10 fakta å vite før sesongens første Clásico

HQ

Sesongens første Clásico, en kamp mellom de to toppklubbene i Spania, Real Madrid og Barcelona, finner sted denne helgen. Det blir den første av to dueller i LaLiga, som denne gangen spilles på Bernabéu.

Den mest fulgte fotballkampen i Spania, og kanskje i hele verden, spilles søndag 26. oktober kl. 16:15 CET (15:15 GMT), som del av kampdag 10 av 38. Her er ti viktige fakta for å kjenne til konteksten av denne spesielle duellen før kampen.

10 fakta du bør vite før Real Madrid vs. Barcelona på søndag



Real Madrid er ute etter revansje etter å ha tapt alle fire Clásicos forrige sesong (to i Liga, en i Supercupen, en i den spanske cupen). Den forrige på Bernabéu, 28. oktober 2024, endte 0-4 med mål av Lamine Yamal og Robert Lewandowski.



I motsetning til i fjor, leder Real Madrid ligaen (24 poeng), to poeng foran Barcelona (22), etter å ha vunnet alle kampene unntatt én. Barcelona må vinne for å ta ledelsen i ligaen.



Real Madrid forventes å ha de fleste av sine spillere tilgjengelige, inkludert Huijsen, Carvajal og Alexander-Arnold (det vil være deres første kamp etter skader), bortsett fra Alaba og Rudiger, og mest sannsynlig Ceballos.



Barcelona har flere skadde spillere: Dani Olmo, Joan García, Lewandowski, Gavi og Ter Stegen vil ikke være der. Raphinha og Ferran Torres kan komme tilbake fra sine skader.



Hansi Flick, Barça-manager, vil ikke være på benken ettersom han er straffet, etter at han fikk rødt kort i den siste ligakampen for voldelige gester mot dommeren. Barcelona forsøkte å anke, men uten effekt.



Det blir den første Clásico for Xabi Alonso som trener, men ikke som spiller. I løpet av sin periode som Real Madrid-spiller mellom 2009-2014 spilte han 20 Clásicos: vant fem, tapte ni og spilte seks uavgjort, alle sammen i Cristiano-Messi-rivaliseringen.



Neste Clásico i LaLiga, som antageligvis spilles på Camp Nou i Barcelona, blir 10. mai, i kampdag 35 av 38. Det kan imidlertid bli en ny Clásico i den spanske supercupen i januar 2026, hvis Madrid og Barcelona vinner sine semifinalekamper først.



Kampen er alltid kontroversiell, men i år er spenningen mellom Madrid- og Barcelona-fansen spesielt stor etter at Lamine Yamal sa at "Madrid raner", og Barcelona avlyste kampen i Miami, mye på grunn av press fra Real Madrid-spillere.



Oddsen er i Madrids favør denne gangen, kanskje på grunn av Mbappés og Gulers gode prestasjoner (en klar forskjell fra i fjor), Barcelonas betydelige skader og defensive problemer sammenlignet med i fjor, samt Bernabéu-faktoren.



Hvis Barça vinner, vil de balansere skalaen: Historisk sett har Real Madrid vunnet 105 Clásicos og Barcelona 104 (pluss 52 uavgjort). Real Madrid har scoret 440 mål og Barça 435.



Husk at Clásico mellom Real Madrid og Barcelona finner sted søndag 26. oktober kl. 16:15 CET, lokal tid. Hvem tror du kommer til å vinne?