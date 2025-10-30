Paul Pogbas tilbakekomst til fotballen vil skje "om noen uker", men Monacos manager senker forventningene.

HQ

Paul Pogba avsluttet sin 18 måneder lange utestengelse tidligere i år. Den 32 år gamle franske spilleren ble utestengt av den italienske antidopingnemnda på grunn av en positiv test på testosteron i september 2023. Opprinnelig skulle utestengelsen være på fire år, men den ble senere redusert av Idrettens voldgiftsrett.

Pogba, som tidligere har spilt i Manchester United og Juventus, signerte for Monaco i juni, men en lårskade forsinket hans etterlengtede retur med noen måneder. Ifølge Monacos manager Sebastien Pocognoli er Pogba imidlertid på bedringens vei og kan debutere for Monaco, og returnere til fotballen etter to år, "i løpet av de kommende ukene".

Han setter imidlertid forventningene til spilleren: "Vi må bedømme ham ut fra den spilleren han er nå. Paul i Manchester United eller hans første epoke i Juventus, og dette gjelder for alle spillere, det var for noen år siden. Alle spillere utvikler seg; vi må bedømme ham ut fra hva han er nå, med tanke på hans bakgrunn og alder.

Han har fortsatt den teknikken vi vet han har, og tempoet i kampene vil gi oss et visst innblikk. Bakgrunnen hans er annerledes enn for ti år siden. Det er opp til meg å stimulere kvalitetene hans og det potensialet han har akkurat nå. Og jeg håper å få mest mulig ut av det."

I løpet av karrieren har Pogba hjulpet Juventus med å vinne fire ligatitler på rad og nå en Champions League-finale. Med Manchester United vant han Europa League. Han var også med i troppen som vant VM i 2018, men har ikke blitt kalt inn av Frankrike siden 2022. Monaco ligger for øyeblikket på andreplass i Ligue 1, ett poeng bak PSG.