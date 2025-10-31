Eric Olhats, tidligere mentor for Antoine Griezmann, risikerer ti års fengsel for seksuelle overgrep mot mindreårige

HQ

Eric Olhats, tidligere fotballspeider og mentor for Atlético de Madrid og den franske landslagsspilleren Antoine Griezmann, risikerer ti års fengsel for seksuelle overgrep mot mindreårige og besittelse av pornografiske bilder. Han skal stilles for retten i Bayonne tirsdag 4. november, og har sittet varetektsfengslet siden juli.

Olhats, som oppdaget Antoine Griezmann da han var 13 år gammel, ble arrestert i mai 2022 etter anklager om at Olhats skal ha begått seksuelle overgrep mot mindreårige på slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, da han jobbet for en fotballklubb i Bayonne.

Som rapportert av RMC Sport, ble Olhats løslatt mot kausjon, men returnerte til fengsel i juli 2025 da han brøt forbudet mot å nærme seg mindreårige da han oppsøkte en far og hans to barn og fortalte at han rekrutterte unge spillere, men nektet å oppgi navnet sitt.

Griezmann bodde i samme hus som Olhats i seks år, da Griezmann var 13 år, og speideren var medvirkende til at Griezmann sikret sin første overgang til Atlético Madrid, der den franske spilleren, som også vant VM, har slått rekorder som klubbens toppscorer. Forholdet deres tok slutt i 2017, da speideren ikke deltok i spillerens bryllup. Griezmann, som ble avhørt av politiet tilbake i 2022, sa at det ikke skjedde noe mellom dem.