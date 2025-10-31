Zverev i veien for Sinner og verdensenertittelen: Slik ser du Paris Masters-finalen i helgen

HQ

Årets nest siste store ATP-turnering, Paris Masters 1000, avsluttes denne helgen med semifinaler og finale, og det kan føre til store endringer på rankingen, ettersom Jannik Sinner kan bli verdens nummer 1 igjen, etter at Carlos Alcaraz tidlig ble slått ut. Tittelen som verdensetter kan imidlertid bare vare i et par uker, før ATP Finals.

Men før han tenker på det, er Sinner forpliktet til å vinne de to kommende kampene: semifinalen og finalen. Og i morgen møter han Alexander Zverev, verdens nummer tre, for andre gang på en uke, etter Vienna Open i forrige uke. I den kampen slo Sinner tyskeren, men det var veldig nært: 3-6, 6-3, 7-5. Kan Zverev endelig slå italieneren denne gangen?

Semifinaler i Paris Masters 2025



Felix Auger-Aliassime mot Alexander Bublik: 14:30 CET



Jannik Sinner mot Alexander Zverev: 19:00 CET



Finalen i Paris Masters spilles søndag 2. oktober kl. 12:30 CET, 11:30 GMT. Hvem tror du kommer til å vinne?