Valve lanserer konsollkonkurrenten Steam Machine

Det gikk rykter om at Valve skulle komme med noen seriøse bølger i dag i form av nye kunngjøringer, og noen antydet at Half-Life 3 skulle være en del av avsløringene. Selv om det ennå ikke er noen nyheter om det veldig etterlengtede spillet, har Valve i stedet presentert en ny idé som kanskje bare knekker hele konsollmarkedet i to.

Steam Machine har blitt avslørt, og dette er i hovedsak en liten mini-pc med liten formfaktor. Den er designet for å være et alternativ til en konsoll på underholdningsenheten din eller til og med en erstatning for en spill-PC, og ifølge Valve selv er målet med dingsen "kraftig PC-spill gjort enkelt, i en liten og mektig pakke."

Steam Machine kjører på SteamOS og vil ha en dedikert Verification -side som Steam Deck som forklarer om et spill er optimalisert og forbedret for dette nye systemet. Valve legger til at den vil gi en "plug-and-play-brukeropplevelse, samtidig som den beholder kraften og fleksibiliteten til en PC." Dette betyr at du faktisk kan installere dine egne apper på enheten eller til og med bytte ut operativsystemet helt og holdent.

Når det gjelder maskinvaren, inkluderer noen av nøkkelelementene en formfaktor som spenner over omtrent en 6-tommers kube, 4K/60FPS-spill takket være en tilpasset AMD-prosessor og GPU i skrivebordsklasse, lagringsalternativer som spenner over 512 GB og 2 TB, Wi-Fi 6E-tilkobling og Bluetooth 5.3-støtte, porter for DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, en USB-C og fire USB-A, og den har heller ikke en strømbrikke ettersom strømforsyningen er innlemmet i designet. Det er en LED-stripe for å gi noen nyttige visuelle signaler, og selv om den er laget for Steam Controller, Valve bemerker at den også er flott å bruke mens du strømmer spill til enten VR (som på det nye systemet som ble kunngjort) eller Steam Deck.

Når det gjelder de faktiske tekniske spesifikasjonene, kan du se disse nedenfor.

Generelt

PROSESSOR



Halvtilpasset AMD Zen 4 6C / 12T - opptil 4,8 GHz, 30 W TDP



GPU



Halvtilpasset AMD RDNA3 28CU - 2,45 GHz maks. vedvarende klokke, 110 W TDP



RAM



16 GB DDR5 + 8 GB GDDR6 VRAM



Strøm



Intern strømforsyning, vekselstrøm 110-240 V



Lagring

To dampmaskinmodeller :



512 GB NVMe SSD



2 TB NVMe SSD



Begge modellene har et spor for microSD-kort med høy hastighet.

Tilkoblingsmuligheter

Wi-Fi



2x2 Wi-Fi 6E



Bluetooth



Bluetooth 5.3 dedikert antenne



Steam-kontroller



Integrert trådløs 2,4 GHz Steam Controller-adapter



I/O

Skjermer



DisplayPort 1.4



Opptil 4K ved 240 Hz eller 8K ved 60 Hz



Støtter HDR, FreeSync og daisy-chaining



HDMI 2.0



Opptil 4K ved 120 Hz



Støtter HDR, FreeSync og CEC



USB



To USB-A 3.2 Gen 1-porter foran



To USB-A 2.0 høyhastighetsporter på baksiden



Én USB-C 3.2 Gen 2-port på baksiden



Nettverk



Gigabit ethernet



LED-stripe



17 RGB-lysdioder som kan adresseres individuelt for systemstatus og tilpasning



Størrelse og vekt

Størrelse



152 mm høy (148 mm uten føtter), 162,4 mm dyp, 156 mm bred



Vekt



2,6 kg



Programvare

Operativsystem



SteamOS 3 (Arch-basert)



Skrivebord



KDE Plasma



Det er ingen eksakt lanseringsdato, men vi regner med 2026, og det er heller ikke avslørt noen prisinformasjon, men du kan ta en titt på Steam Machine nedenfor.