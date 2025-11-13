Hvem kan kvalifisere seg til VM 2026 i dag, torsdag 13. november?

HQ

De siste VM-kvalifiseringskampene starter i dag, torsdag 13. november, for den første av to kampdager som varer frem til tirsdag 18. november. Da vil vi kjenne de fleste nasjonene som er kvalifisert til VM 2026 i USA, Mexico og Canada.

For de europeiske nasjonene er det 12 reserverte plasser, én til hver av gruppevinnerne i hver av de 12 gruppene. Av disse var det bare England som sikret seg kvalifisering i forrige måned, men mange kan sikre seg VM-deltakelse tidligere.

Det vil være ytterligere 4 plasser tilgjengelig kun for europeiske nasjoner, men hvem som tar dem, avgjøres i det europeiske sluttspillet i mars 2026. Lagene som deltar der, vil være alle de 12 andreplassene fra hver gruppe, pluss de fire best rangerte vinnerne av Nations League-avdelingene som ikke endte blant de to beste (som for øyeblikket kan være Wales, Romania, Sverige, Nord-Irland, Moldova eller San Marino).

I dag, torsdag 13. november, har vi kamper for Gruppe D, F, I og K.

Kampdag 9: Torsdag 13. november:



D - Norge mot Estland: 18:00 CET, 17:00 GMT



F - Armenia mot Ungarn: 18:00 CET, 17:00 GMT



I - Aserbajdsjan mot Island: 18:00 CET, 17:00 GMT



D - England mot Serbia: 20:45 CET, 19:45 GMT



F - Moldova mot Italia: 20:45 CET, 19:45 GMT



I - Irland mot Portugal: 20:45 CET, 19:45 GMT



K - Frankrike mot Ukraina: 20:45 CET, 19:45 GMT



K - Andorra mot Albania: 20:45 CET, 19:45 GMT



I gruppe D kan Frankrike kvalifisere seg til VM som gruppeleder hvis de vinner over Ukraina i kveld på Stade de France (nøyaktig ti år etter terrorangrepene i Paris, inkludert fotballstadionet). I så fall vil andreplassen bli avgjort mellom Ukraina og Island 16. november, der Ukraina for øyeblikket har et større forsprang (Ukraina har 7 poeng mot Island 4 poeng).

Gruppe F kan se Portugal kvalifisere seg matematisk hvis de slår Irland i kveld. Bak Cristiano Ronaldo-laget har Ungarn (5 poeng), Irland (4 poeng) og Armenia (3 poeng) også sjanser til å ta andreplassen, selv om Irlands håp vil forsvinne hvis de ikke vinner over Portugal i dag. Den andre plassen vil trolig bli avgjort mellom vinneren av dagens kamp mellom Armenia og Ungarn.

I Gruppe I er det et to-hesters løp mellom Norge (18 poeng) og Italia (15 poeng). Hvis Norge vinner mot Estland og Italia ikke vinner mot Moldova, vil Norge sikre seg førsteplassen i gruppen i dag, men selv om begge tar poeng i dag, og Italia slår Norge 16. november, har Norge en enorm målforskjell (26 mot Italias 16) takket være Erling Haaland, som vil fungere som tiebreaker.

I Gruppe K kvalifiserte England seg allerede i forrige landslagspause, så andreplassen avhenger av Serbia (11 poeng) og Albania (10 poeng) som kan avgjøres den 16. november, men bare hvis Serbia klarer å vinne noen poeng mot England i dag.

Kommer du til å følge kvalifiseringskampene til VM 2026?