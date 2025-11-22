Yuki Tsunoda avslører sin favorittanime å se på under de lange flyturene til Formel 1-løp

HQ

Yuki Tsunoda, den japanske Formel 1-føreren fra Red Bull Racing, nåværende lagkamerat med Max Verstappen siden han ble forfremmet til å erstatte Liam Lawson i mars 2025, har bidratt til sportens økende popularitet i Japan, men har vunnet hjertene til F1-fans overalt med sin personlighet. Og under pressekonferansene før Las Vegas Grand Prix denne helgen har han helt sikkert blitt enda mer sympatisk for mange anime-fans.

Tsunoda ble spurt om sin forkjærlighet for anime, og han var synlig glad for å bli spurt om det: "Takk skal du ha! Til slutt, det fine, ferske spørsmålet. Jeg liker One Piece og One-Punch Man, og har nylig sett Black Clover og Demon Slayer."

Man skulle tro at Yuki Tsunoda ikke har mye fritid som Formel 1-fører. Men selv om det er sant, betyr det å være F1-fører også mange flytimer rundt om i verden, og det er da Tsunoda kan kose seg med sine favorittanime-serier.

Som Motorsport påpeker, er hans tidligere lagkamerat i Racing Bulls, Isack Hadjar, også glad i anime og kjøper ofte manga fra Japan, der Hunter x Hunter er en av favorittene hans, som han avslørte til Sky Sports.

Yuki Tsunodas fremtid i Formel 1 etter 2025 er ukjent

Tsunoda har dessverre ikke hatt sin beste sesong, og ligger for øyeblikket på 17. plass av 21 i Formel 1-rankingen med 28 poeng. Det gjenstår tre løp denne sesongen og kontrakten hans med Red Bull går ut ved årsskiftet, men det er uvisst om han får fornyet kontrakten og får fortsette i 2026.