Topuria gjenopptar rivaliseringen med Pimblett med hån på sosiale medier

Paddy Pimblett, en engelsk kampsportutøver som skal kjempe mot Justin Gaethje om den midlertidige lettvektstittelen i UFC, som innehas av Ilia Topuria, er overbevist om at han kommer til å vinne. "Paddy The Baddy er verdensmester, og 2026 blir det viktigste året i livet mitt. Jeg går for den midlertidige tittelen, og så skal jeg gjøre den ubestridt når jeg slår Ilia Topuria", sier han til TNT Sports.

Feiden med Topuria har bygget seg opp over flere år og har vist seg å være svært lukrativ for UFC, og hans valg for den midlertidige kampen, rangert som nummer fem på UFCs lettvektsranking, i stedet for armenske Arman Tsarukyan, som er nummer én på rankingen kun bak mesteren Topuria, ble kritisert av noen fans.

Topuria annonserte en pause fra kampene av personlige årsaker (rykter om skilsmisse og kamp om foreldreretten til barna), men benyttet likevel sjansen til å gjøre narr av Paddy Pimblett på sosiale medier, der han la ut en video av en Pimblett som en liten danser i et talentshow for barn.

UFC 324-begivenheten med interimkampen mellom Paddy Pimblett og Justin Gaethje vil bli sendt 24. januar 2026, for første gang på Paramount+ etter at avtalene ble endret.