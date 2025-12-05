Norris raskere enn Verstappen på fredagens frie treninger i Abu Dhabi

HQ

Lando Norris var raskest på begge de frie treningene til Abu Dhabi Grand Prix, som ble avholdt fredag morgen. I den første treningen kjørte Norris sin beste runde på 1 minutt og 24,485 sekunder, bare åtte tusendels sekund bedre enn Red Bull-føreren. I den andre treningen forbedret han tiden til 1.23,083 minutter, 0,363 sekunder foran Verstappen og 0,379 sekunder foran Russell.

Den første frie treningen hadde mange rookies, ettersom det var den siste sjansen for lagene til å tilby sesongens obligatoriske seter, inkludert Pato O'War, McLarens reservefører, som tok plassen til Piastri i FP1. Piastri, også en utfordrer til tittelen, endte på 11. plass i fri trening 2.

Det blir en tredje trening klokken 11:30 CET, 10:30 GMT på lørdag. Kvalifiseringen til søndagens løp finner sted kl. 15:00 CET, 14:00 GMT på lørdag, og løpet går av stabelen søndag 7. desember kl. 15:00 CET, 14:00 GMT.

