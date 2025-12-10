Pep Guardiola svarer på ryktene om at Xabi Alonso får sparken fra Real Madrid hvis han taper i kveld

HQ

Xabi Alonso og Pep Guardiola tørner sammen for første gang som managere i kveld: Real Madrid møter Manchester City på Bernabéu i Champions League, og det ryktes at Alonsos skjebne som Real Madrid-manager avhenger av utfallet av denne kampen. Et nederlag kan resultere i en brå exit for den tidligere Bayer Leverkusen-treneren, etter en rekke dårlige resultater de siste ukene (tre uavgjort og to tap).

Alonso og Guardiola har en historie bak seg, ettersom Alonso en gang jobbet under Guardiolas ledelse i Bayern München. Faktisk var det Guardiola som personlig overbeviste Alonso om å forlate Real Madrid sommeren 2014, rett etter å ha vunnet Champions League. Guardiola satte senere sin ære i å hjelpe noen av sine spillere til å bli managere: "Hvis jeg kan hjelpe en spiller til å bli trener i fremtiden og bidra noe til hans utvikling, føler jeg meg lykkelig. Johan og andre gjorde det for meg, og min forpliktelse er å gjøre det nå for spillerne", sa Guardiola i en bok av Martí Perarnau (via El País).

Da Guardiola besøkte presserommet på Bernabéu, ble han derfor spurt om Alonso. Og han sa spøkefullt at han "burde tisse med sine egne", et katalansk uttrykk som betyr at han burde ta sine egne avgjørelser.

"Du spør meg om Xabis fremtid, og jeg ønsker ham bare det beste på grunn av respekten jeg har for ham, men det er et svar jeg ikke vet. Det er du som vet sannheten, det gjør ikke jeg. Jeg er veldig langt fra den.

Jeg er ikke på innsiden; jeg vet ikke om spillerne er med ham eller ikke. Hierarki handler til syvende og sist om makt. Hvis styret ønsker å gi den til treneren, så får han den, og hvis de ønsker å gi den til spillerne, så får de den", sa han.

Guardiola sa at han ikke er enig med de som sier at Real Madrid er på sitt mest sårbare akkurat nå. "Alt jeg kan si er at jeg ikke har snakket med Florentino, og han har heller ikke fortalt meg at morgendagen blir hans siste kamp dersom han taper. Dere gjør mange antakelser, og det er noe vi alle går gjennom. Men jeg forstår at Xabi har kontroll over situasjonen, han vet hvordan alt dette fungerer, og jeg vet hva slags motstander vi kommer til å møte. For å slå Real Madrid i denne turneringen er det ikke nok å bare være bedre, du må være mye bedre."