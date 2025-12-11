Oklahoma City Thunder tangerer Warriors' rekord på 25 kamper og når semifinalen i NBA-cupen

HQ

Oklahoma City Thunder er i semifinalen i NBA-cupen, etter en overlegen 138-89-seier mot Phoenix Suns. De regjerende NBA-mesterne er det klart beste laget i år, med bare ett nederlag på 25 kamper.

Med 24-1 tangeres allerede den beste sesongstarten med 25 kamper i NBA-historien, en rekord som Golden State Warriors hadde i 2015-16-sesongen. Og fjorårets MVP Shai Gilgeous-Alexander scoret 28 poeng, hans 96. kamp på rad med over 20 poeng, en rekord som bare er slått av Wilt Chamberlain (126 kamper) for den lengste poengrekken på +20 poeng i ligahistorien.

Med tanke på at kampene i NBA-cupen teller for den ordinære sesongen (bortsett fra finalen), utvider seieren i går kveld deres utmerkede statistikk, og setter San Antonio Spurs, som slo Los Angeles Lakers 132-119 for å sikre seg den andre semifinaleplassen, i en vanskelig posisjon.

Nå er det klart for "final four" i NBA Cup, miniturneringen som arrangeres i desember, uten særlig reell verdi, bortsett fra at den gir flere seere i USA når NFL-sesongen er på sitt mest intense.

Tidspunkter for semifinalene i NBA-cupen i Europa og hvordan du kan se dem:



Orlando Magic mot New York Knicks: 23:30 CET, 22:30 GMT lørdag 13. desember



Oklahoma City Thunder mot San Antonio Spurs: 15:00 CET, 14:00 GMT søndag 14. desember



Finale: 14:30 CET, 13:30 GMT onsdag 17. desember



Følger du med på NBA i år? Husk at noen kamper er tilgjengelige over hele verden på Amazon Prime Video, inkludert alle NBA Cup-kampene.