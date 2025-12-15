Dansk landslag i Warhammer AOS får ny hovedsponsor

HQ

Hvis du noen gang var i tvil, så har Warhammer-hobbyen nådd et nivå der den ikke lenger foregår i skitne kjellere, og nå kan huse fulle offentlige arrangementer.

Warhammer-spillet Age of Sigmar er et ganske nytt tilskudd til universet, men har opplevd en bratt økning i popularitet - så mye at verdensmesterskap har eksistert en stund.

Danmark har vært ganske dominerende i så måte, med tre seire i løpet av de siste fem årene, og landslaget har nådd et nivå av popularitet som har gjort dem i stand til å sikre seg en stor sponsoravtale med en av de største merkevarene i miniatyrmalermiljøet, The Army Painter, som vil være hovedsponsor på den nydesignede landslagstrøya.

Akkurat som alle andre fotballag kan fansen naturligvis kjøpe sin egen, men også få den laget med sitt eget navn i stedet.

Vi kommer til å følge denne utviklingen i bordspillmiljøet med glede, ettersom det har gitt så mange flotte franchiser til videospillverdenen opp gjennom årene, og kanskje blir bordspill en dag en mainstream-sport - men vi tviler på det.