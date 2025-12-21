Vinícius Jr. endrer profilbilde på Instagram etter å ha blitt buet ut på Bernabéu

HQ

Real Madrid avsluttet 2025 med seier mot Sevilla og Kylian Mbappé som utlignet rekorden til Cristiano Ronaldo. Kampen endte imidlertid tidligere for Vinícius Jr. som ble byttet inn i det 82. minutt... og ble møtt med en blanding av buing og applaus fra Real Madrid-fansen på Bernabéu.

Mange applauderte ham, javisst, men buingen var tydelig hørbar... og den brasilianske spilleren likte dem ikke, for noen timer etter kampen endret han profilbildet sitt på Instagram. Vini Jr. pleide å ha et profilbilde med Real Madrid-trøyen, men nå viser profilbildet hans ham med en brasiliansk trøye.

Vinícius sendte også det vanlige innlegget etter en kamp, uten noe annet skrevet enn "...". I kommentarfeltet fikk han støtte fra nåværende og tidligere lagkamerater, som Mbappé, Bellingham, Lucas Vázquez og Marcelo.

Grunnen til at Real Madrid-fansen buet av Vinícius

Etter kampen mot Sevilla har Vinícius Jr. tilbrakt 17 kamper uten å score: hans siste mål var en scoring mot Villarreal 4. oktober. Siden den gang har han imidlertid gitt tre målgivende pasninger og fått to mål annullert.

En annen grunn til at fansen er så sinte, er at han ble fanget av kameraene mens han lo på benken tidligere denne uken, da tredjeklassingsklubben Talavera scoret et sent mål som nesten satte Real Madrid i alvorlig trøbbel i Copa del Rey-ottendedelsfinalen, som Madrid til slutt vant knepent 3-2.

Real Madrid er tilbake i kamp 4. januar 2026 mot Betis, etterfulgt av et nytt derby mot Atlético de Madrid i semifinalen i Supercupen.