Real Madrid vurderer angivelig å selge Vinícius jr. for å signere PSGs Vitinha

Real Madrid forventer at Vinícius Jr. blir enig med Real Madrid om en ny kontrakt og blir værende utover juni 2027, som er når hans nåværende kontrakt utløper. Men med en spiller som tilsynelatende stadig er på kant med enten manageren eller fansen, og store tilbud fra Saudi-Arabia, har den spanske klubben allerede begynt å tenke på en plan B i tilfelle Vinícius forlater klubben enda tidligere enn vanlig, neste sommer. Og ifølge Cadena Ser tenker de på en av nøkkelspillerne fra Paris Saint-Germain.

Ifølge kilder nær klubben vil ikke klubben la Vinícius gå for mindre enn 100 millioner euro, en sum som vil hjelpe klubben med å forsterke midtbanen, en posisjon som har lidd mest etter at Toni Kroos og Luka Modric har forlatt klubben. Og klubben ser på Vitinha, en av de viktigste brikkene for Luis Enrique og laget som vant Champions League, og som regnes som en av de beste midtbanespillerne i verden for øyeblikket.

En annen kilde sier til Cadena Ser at selv om Vitinha har fornyet kontrakten med PSG frem til 2030, er det mulig å få til et salg dersom den franske klubben setter prisen. En pris som vil være uoppnåelig for enhver klubb dersom det ikke skjer samtidig med et annet tilsvarende stort salg... som Vinícius til Saudi-Arabia.

Men den potensielle avtalen gjenstår å se: det avhenger nå mest av Vinícius, av hans tilbøyelighet til å inngå en ny avtale med klubben, og en nødvendig forbedring av spillet hans, som har ført til at han har mottatt buing og fløyter selv på Bernabéu...