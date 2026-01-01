Sportskalender 2026: årets viktigste sportsbegivenheter i fotball, tennis, F1, sykling...
Her er de viktigste sportsbegivenhetene i det nye året: hva vil du se i 2026?
2026 er her, og med det nye året kommer en kalender fylt med sportsbegivenheter, fra vanlige konkurranser som tenniskalenderen, til nye utgaver av spesielle arrangementer som vinter-OL eller FIFA World Cup, og til og med noen årlige konkurranser som føles nye, som Formel 1 med et helt nytt sett med regler.
Her er en oversikt over de viktigste sportsbegivenhetene som vil skje i løpet av de neste 12 månedene :
De beste idrettsarrangementene i 2026
Januar 2026
Dart: Finale i PDF World Darts Championship (3. januar)
Rally Dakar Rally (3.-17. januar)
Vannpolo Europamesterskapet i vannpolo for menn (10.-25. januar)
Håndball: Europamesterskapet i håndball for menn (15. januar - 1. februar)
Tennis: Australian Open (18. januar - 1. februar)
MMA: UFC 324 UFC 324: Gaethje vs. Pimblett (24. januar)
Februar 2026
Amerikansk fotball: Super Bowl LV (8. februar)
Vinter-OL (6. februar - 22. februar)
mars 2026
MotoGP: Thai Grand Prix - sesongåpning (1. mars)
Paralympiske vinterleker 2026 (6.-15. mars)
Baseball World Baseball Classic (5.-17. mars)
Formel 1: Australias Grand Prix - sesongåpning (8. mars)
Sykling: Milano - San Remo (21. mars)
April 2026
Sykkelritt: Flandern rundt (5. april)
Sykkelritt: Paris - Roubaix (12. april)
Sykkelritt: La Flèche Wallonne (22. april)
Sykkelritt: Liège - Bastogne - Liège (26. april)
Mai 2026
Sykkelritt: Giro d'Italia (9.-31. mai)
Fotball UEFA Europa League-finale (20. mai)
Fotball: UEFA Europa League-finalen (20. mai) UEFA Champions League-finalen for kvinner (23. mai)
Tennis: Roland Garros (24. mai - 7. juni)
Fotball: UEFA Conference League-finale (27. mai) UEFA Conference League-finalen (27. mai)
Fotball: UEFA Champions League-finalen for menn (30. mai) UEFA Champions League-finalen for menn (30. mai)
Juni 2026
Fotball: VM i fotball (11. juni - 19. juli)
MMA UFC White House (14. juni)
Tennis: Wimbledon (29. juni - 12. juli)
Juli 2026
Sykling Tour de France (4.-26. juli)
Fotball Finalen i FIFA World Cup (19. juli)
August 2026
Friidrett Middelhavslekene (21. august - 3. september)
Sykling: Vuelta a España (22. august - 13. september)
Tennis: US Open (31. august - 13. september)
September 2026
Basketball FIBAs verdensmesterskap i basketball for kvinner (4.-13. august)
Sykling: UCI-verdensmesterskapet i landeveissykling (20.-27. september)
Oktober 2026
Sykkelritt: Lombardia rundt (10. oktober)
Rugby: Rugby League World Cup (menn og kvinner) (15. oktober - 15. november)
Baseball: World Series (23. oktober)
November 2026
MotoGP: Valencias Grand Prix - sesongfinale (22. november)
Tennis: ATP-finaler (15.-22. november)
Tennis: Davis Cup-finalene (24.-29. november)
Desember 2026
Håndball Europamesterskapet i håndball for kvinner (3.-20. desember)
Formel 1: Abu Dhabi Grand Prix - sesongfinale (6. desember)
Hva er du mest spent på i idrettsverdenen i 2026?