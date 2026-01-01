Sportskalender 2026: årets viktigste sportsbegivenheter i fotball, tennis, F1, sykling...

HQ

2026 er her, og med det nye året kommer en kalender fylt med sportsbegivenheter, fra vanlige konkurranser som tenniskalenderen, til nye utgaver av spesielle arrangementer som vinter-OL eller FIFA World Cup, og til og med noen årlige konkurranser som føles nye, som Formel 1 med et helt nytt sett med regler.

Her er en oversikt over de viktigste sportsbegivenhetene som vil skje i løpet av de neste 12 månedene :

De beste idrettsarrangementene i 2026

Januar 2026

Dart: Finale i PDF World Darts Championship (3. januar)

Rally Dakar Rally (3.-17. januar)

Vannpolo Europamesterskapet i vannpolo for menn (10.-25. januar)

Håndball: Europamesterskapet i håndball for menn (15. januar - 1. februar)

Tennis: Australian Open (18. januar - 1. februar)

MMA: UFC 324 UFC 324: Gaethje vs. Pimblett (24. januar)

Februar 2026

Amerikansk fotball: Super Bowl LV (8. februar)

Vinter-OL (6. februar - 22. februar)

mars 2026

MotoGP: Thai Grand Prix - sesongåpning (1. mars)

Paralympiske vinterleker 2026 (6.-15. mars)

Baseball World Baseball Classic (5.-17. mars)

Formel 1: Australias Grand Prix - sesongåpning (8. mars)

Sykling: Milano - San Remo (21. mars)

April 2026

Sykkelritt: Flandern rundt (5. april)

Sykkelritt: Paris - Roubaix (12. april)

Sykkelritt: La Flèche Wallonne (22. april)

Sykkelritt: Liège - Bastogne - Liège (26. april)

Mai 2026

Sykkelritt: Giro d'Italia (9.-31. mai)

Fotball UEFA Europa League-finale (20. mai)

Fotball: UEFA Europa League-finalen (20. mai) UEFA Champions League-finalen for kvinner (23. mai)

Tennis: Roland Garros (24. mai - 7. juni)

Fotball: UEFA Conference League-finale (27. mai) UEFA Conference League-finalen (27. mai)

Fotball: UEFA Champions League-finalen for menn (30. mai) UEFA Champions League-finalen for menn (30. mai)

Juni 2026

Fotball: VM i fotball (11. juni - 19. juli)

MMA UFC White House (14. juni)

Tennis: Wimbledon (29. juni - 12. juli)

Juli 2026

Sykling Tour de France (4.-26. juli)

Fotball Finalen i FIFA World Cup (19. juli)

August 2026

Friidrett Middelhavslekene (21. august - 3. september)

Sykling: Vuelta a España (22. august - 13. september)

Tennis: US Open (31. august - 13. september)

September 2026

Basketball FIBAs verdensmesterskap i basketball for kvinner (4.-13. august)

Sykling: UCI-verdensmesterskapet i landeveissykling (20.-27. september)

Oktober 2026

Sykkelritt: Lombardia rundt (10. oktober)

Rugby: Rugby League World Cup (menn og kvinner) (15. oktober - 15. november)

Baseball: World Series (23. oktober)

November 2026

MotoGP: Valencias Grand Prix - sesongfinale (22. november)

Tennis: ATP-finaler (15.-22. november)

Tennis: Davis Cup-finalene (24.-29. november)

Desember 2026

Håndball Europamesterskapet i håndball for kvinner (3.-20. desember)

Formel 1: Abu Dhabi Grand Prix - sesongfinale (6. desember)

Hva er du mest spent på i idrettsverdenen i 2026?