Anthony Joshua lettere skadet, involvert i dødelig bilulykke i Nigeria

Anthony Joshua, 36 år gammel bokser og tidligere dobbelt tungvektsmester, som nylig slo Jake Paul på KO i en boksekamp som ble sendt på Netflix, var involvert i en fatal bilulykke i Nigeria, der minst to personer omkom. Joshua skal ha fått mindre skader.

Daily Post har fått de første detaljene om en bilulykke som skjedde i Makun, Ogun State, på en trafikkert motorvei mellom Lagos og Ibadan. Joshua skal ha vært passasjer i en bil som kolliderte med en annen, og i ulykken omkom to personer umiddelbart, mens Joshua ble lettere skadet.

Noen videoer av ulykken sirkulerer på sosiale medier, der Joshua sitter i bar overkropp i en bil omgitt av mennesker. Noen videoer viser også svært urovekkende bilder av to døde kropper på veien, så det anbefales å være forsiktig med å fortsette å grave på sosiale medier. Vi oppdaterer hvis vi har mer pålitelig informasjon.

Anthony Joshua ble født i Watford, England, av britisk-nigerianske foreldre, og tilbrakte deler av barndommen i Nigeria. Han har sagt at han føler en sterk tilknytning til Nigeria, og han bærer ofte det nigerianske flagget i boksekampene sine.