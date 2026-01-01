Gamereactor

Formel 1-kalenderen for 2026: viktige datoer og alle løpene fra mars til desember

Her er den komplette kalenderen for Formel 1 i 2026, inkludert sprintløpene.

HQ

Formel 1-sesongen 2026 blir en milepæl i sportens historie, ettersom et nytt sett med regler og bestemmelser vil debutere, den største endringen så langt, og noen lag jobber allerede rundt det for å få mest mulig ut av de nye begrensningene. Det er derfor vanskelig å vite hva man kan forvente, og det som fungerte i 2025, fungerer kanskje ikke i 2026...

Hvis du ikke vil gå glipp av noe, kan du se hele Formel 1-kalenderen for det nye året, som løper som vanlig fra 8. mars i Australia til 6. desember i Abu Dhabi. Før det vil det være pre-sesongtester i Sakhir 11.-13. februar og 18.-20. februar. Hvert team vil avsløre sine 2026-biler i sitt eget tempo, som vanlig i år.

Formel 1 2026-kalenderen:


  • 6.-8. mars: Australia - Melbourne

  • 13.-15. mars Kina - Shanghai (sprint)

  • 27.-29. mars Japan - Suzuka

  • 10.-12. april: Bahrain - Sakhir

  • 17.-19. april Saudi-Arabia - Jeddah

  • 1.-3. mai: USA - Miami (sprint)

  • 22.-24. mai: Canada - Montreal (sprint)

  • 5.-7. juni Monaco - Monaco

  • 12.-14. juni Spania - Barcelona-Catalunya

  • 26.-28. juni Østerrike - Spielberg

  • 3.-5. juli Storbritannia - Silverstone (sprint)

  • 17.-19. juli Belgia - Spa-Francorchamps

  • 24.-26. juli Ungarn - Budapest

  • 21.-23. august Nederland - Zandvoort (Sprint)

  • 4.-6. september: Italia - Monza

  • 11.-13. september Spania - Madrid

  • 24.-26. september Aserbajdsjan - Baku

  • 9.-11. oktober Singapore - Singapore (sprint)

  • 23.-25. oktober USA - Austin

  • 30. oktober - 1. november: Mexico - Mexico by

  • 6.-8. november: Brasil - Sao Paulo

  • 19.-21. november USA - Las Vegas

  • 27.-29. november Qatar - Lusail

  • 4.-6. desember: Abu Dhabi - Yas Marina

Vil du følge Formel 1 i 2026?

