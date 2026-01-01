Sport
Formel 1-kalenderen for 2026: viktige datoer og alle løpene fra mars til desember
Her er den komplette kalenderen for Formel 1 i 2026, inkludert sprintløpene.
Formel 1-sesongen 2026 blir en milepæl i sportens historie, ettersom et nytt sett med regler og bestemmelser vil debutere, den største endringen så langt, og noen lag jobber allerede rundt det for å få mest mulig ut av de nye begrensningene. Det er derfor vanskelig å vite hva man kan forvente, og det som fungerte i 2025, fungerer kanskje ikke i 2026...
Hvis du ikke vil gå glipp av noe, kan du se hele Formel 1-kalenderen for det nye året, som løper som vanlig fra 8. mars i Australia til 6. desember i Abu Dhabi. Før det vil det være pre-sesongtester i Sakhir 11.-13. februar og 18.-20. februar. Hvert team vil avsløre sine 2026-biler i sitt eget tempo, som vanlig i år.
Formel 1 2026-kalenderen:
- 6.-8. mars: Australia - Melbourne
- 13.-15. mars Kina - Shanghai (sprint)
- 27.-29. mars Japan - Suzuka
- 10.-12. april: Bahrain - Sakhir
- 17.-19. april Saudi-Arabia - Jeddah
- 1.-3. mai: USA - Miami (sprint)
- 22.-24. mai: Canada - Montreal (sprint)
- 5.-7. juni Monaco - Monaco
- 12.-14. juni Spania - Barcelona-Catalunya
- 26.-28. juni Østerrike - Spielberg
- 3.-5. juli Storbritannia - Silverstone (sprint)
- 17.-19. juli Belgia - Spa-Francorchamps
- 24.-26. juli Ungarn - Budapest
- 21.-23. august Nederland - Zandvoort (Sprint)
- 4.-6. september: Italia - Monza
- 11.-13. september Spania - Madrid
- 24.-26. september Aserbajdsjan - Baku
- 9.-11. oktober Singapore - Singapore (sprint)
- 23.-25. oktober USA - Austin
- 30. oktober - 1. november: Mexico - Mexico by
- 6.-8. november: Brasil - Sao Paulo
- 19.-21. november USA - Las Vegas
- 27.-29. november Qatar - Lusail
- 4.-6. desember: Abu Dhabi - Yas Marina
