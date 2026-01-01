Formel 1-kalenderen for 2026: viktige datoer og alle løpene fra mars til desember

HQ

Formel 1-sesongen 2026 blir en milepæl i sportens historie, ettersom et nytt sett med regler og bestemmelser vil debutere, den største endringen så langt, og noen lag jobber allerede rundt det for å få mest mulig ut av de nye begrensningene. Det er derfor vanskelig å vite hva man kan forvente, og det som fungerte i 2025, fungerer kanskje ikke i 2026...

Hvis du ikke vil gå glipp av noe, kan du se hele Formel 1-kalenderen for det nye året, som løper som vanlig fra 8. mars i Australia til 6. desember i Abu Dhabi. Før det vil det være pre-sesongtester i Sakhir 11.-13. februar og 18.-20. februar. Hvert team vil avsløre sine 2026-biler i sitt eget tempo, som vanlig i år.

Formel 1 2026-kalenderen:



6.-8. mars: Australia - Melbourne



13.-15. mars Kina - Shanghai (sprint)



27.-29. mars Japan - Suzuka



10.-12. april: Bahrain - Sakhir



17.-19. april Saudi-Arabia - Jeddah



1.-3. mai: USA - Miami (sprint)



22.-24. mai: Canada - Montreal (sprint)



5.-7. juni Monaco - Monaco



12.-14. juni Spania - Barcelona-Catalunya



26.-28. juni Østerrike - Spielberg



3.-5. juli Storbritannia - Silverstone (sprint)



17.-19. juli Belgia - Spa-Francorchamps



24.-26. juli Ungarn - Budapest



21.-23. august Nederland - Zandvoort (Sprint)



4.-6. september: Italia - Monza



11.-13. september Spania - Madrid



24.-26. september Aserbajdsjan - Baku



9.-11. oktober Singapore - Singapore (sprint)



23.-25. oktober USA - Austin



30. oktober - 1. november: Mexico - Mexico by



6.-8. november: Brasil - Sao Paulo



19.-21. november USA - Las Vegas



27.-29. november Qatar - Lusail



4.-6. desember: Abu Dhabi - Yas Marina



Vil du følge Formel 1 i 2026?