MotoGP 2026 full kalender: alle løpene fra februar til november

Her er den fullstendige kalenderen for MotoGP 2026.

MotoGP-sesongen 2026 begynner den siste helgen i februar, med det første løpet i mars, og varer til november, etter den vanlige tidsplanen. I fjor dominerte Marc Márquez på en sjelden måte og vant 11 løp, mens den nærmeste konkurrenten, Álex Márquez, vant 3.

Vil 2026-sesongen bli mer konkurransedyktig? Her er de viktigste datoene du må sjekke i kalenderen din for å følge MotoGP i 2026.

MotoGP-kalenderen i 2026


  • 27. februar - 1. mars: Thailand - Buriram

  • 20.-22. mars Brasil - Goiania

  • 27. - 29. mars USA - Austin

  • 10.-12. april Qatar - Lusail

  • 24.-26. april Spania - Jerez

  • 8.-10. mai Frankrike - Le Mans

  • 15. - 17. mai Catalonia - Barcelona

  • 29. - 31. mai Italia - Mugello

  • 5.-7. juni: Ungarn - Balaton

  • 19.-21. juni Tsjekkia - Brno

  • 26.-28. juni: Nederland - Assen Nederland - Assen

  • 10.-12. juli: Tyskland - Sachsenring

  • 7.-9. august: Storbritannia - Silverstone

  • 29.-30. august Aragon - MotorLand

  • 11.-13. september San Marino - Misano

  • 18.-20. september Østerrike - Spielberg

  • 2.-4. oktober: Japan - Motegi

  • 9.-11. oktober Indonesia - Mandalika

  • 23.-25. oktober Australia - Phillip Island

  • 30. oktober - 1. november: Malaysia - Sepang

  • 13.-15. november Portugal - Portimao

  • 20.-22. november Valencia - Cheste

Kommer du til å følge MotoGP i 2026?

Hafiz Johari / Shutterstock

