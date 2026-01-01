MotoGP 2026 full kalender: alle løpene fra februar til november

HQ

MotoGP-sesongen 2026 begynner den siste helgen i februar, med det første løpet i mars, og varer til november, etter den vanlige tidsplanen. I fjor dominerte Marc Márquez på en sjelden måte og vant 11 løp, mens den nærmeste konkurrenten, Álex Márquez, vant 3.

Vil 2026-sesongen bli mer konkurransedyktig? Her er de viktigste datoene du må sjekke i kalenderen din for å følge MotoGP i 2026.

MotoGP-kalenderen i 2026



27. februar - 1. mars: Thailand - Buriram



20.-22. mars Brasil - Goiania



27. - 29. mars USA - Austin



10.-12. april Qatar - Lusail



24.-26. april Spania - Jerez



8.-10. mai Frankrike - Le Mans



15. - 17. mai Catalonia - Barcelona



29. - 31. mai Italia - Mugello



5.-7. juni: Ungarn - Balaton



19.-21. juni Tsjekkia - Brno



26.-28. juni: Nederland - Assen Nederland - Assen



10.-12. juli: Tyskland - Sachsenring



7.-9. august: Storbritannia - Silverstone



29.-30. august Aragon - MotorLand



11.-13. september San Marino - Misano



18.-20. september Østerrike - Spielberg



2.-4. oktober: Japan - Motegi



9.-11. oktober Indonesia - Mandalika



23.-25. oktober Australia - Phillip Island



30. oktober - 1. november: Malaysia - Sepang



13.-15. november Portugal - Portimao



20.-22. november Valencia - Cheste



Kommer du til å følge MotoGP i 2026?