Sport
MotoGP 2026 full kalender: alle løpene fra februar til november
Her er den fullstendige kalenderen for MotoGP 2026.
HQ
MotoGP-sesongen 2026 begynner den siste helgen i februar, med det første løpet i mars, og varer til november, etter den vanlige tidsplanen. I fjor dominerte Marc Márquez på en sjelden måte og vant 11 løp, mens den nærmeste konkurrenten, Álex Márquez, vant 3.
Vil 2026-sesongen bli mer konkurransedyktig? Her er de viktigste datoene du må sjekke i kalenderen din for å følge MotoGP i 2026.
MotoGP-kalenderen i 2026
- 27. februar - 1. mars: Thailand - Buriram
- 20.-22. mars Brasil - Goiania
- 27. - 29. mars USA - Austin
- 10.-12. april Qatar - Lusail
- 24.-26. april Spania - Jerez
- 8.-10. mai Frankrike - Le Mans
- 15. - 17. mai Catalonia - Barcelona
- 29. - 31. mai Italia - Mugello
- 5.-7. juni: Ungarn - Balaton
- 19.-21. juni Tsjekkia - Brno
- 26.-28. juni: Nederland - Assen Nederland - Assen
- 10.-12. juli: Tyskland - Sachsenring
- 7.-9. august: Storbritannia - Silverstone
- 29.-30. august Aragon - MotorLand
- 11.-13. september San Marino - Misano
- 18.-20. september Østerrike - Spielberg
- 2.-4. oktober: Japan - Motegi
- 9.-11. oktober Indonesia - Mandalika
- 23.-25. oktober Australia - Phillip Island
- 30. oktober - 1. november: Malaysia - Sepang
- 13.-15. november Portugal - Portimao
- 20.-22. november Valencia - Cheste
Kommer du til å følge MotoGP i 2026?