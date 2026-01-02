Sport
Når er Champions League tilbake i 2026 og datoer for alle utslagsrundene og finalen
Dette er datoene du trenger å vite hvis du ønsker å følge UEFA Champions League i 2026.
HQ
UEFA Champions League 2025/26-sesongen er tilbake i slutten av januar, med de siste kampene i ligafasen som ennå ikke er spilt, og sluttspillet i knockout-fasen kort tid etter, før de tradisjonelle utslagsrundene.
Utover de faktiske kampdatoene må du huske trekningen: Sluttspillet i knockout-fasen trekkes rett etter at ligafasen er avsluttet, den 30. januar, og trekningen av åttendedelsfinalene og videre vil bli foretatt den 27. februar.
Det blir en travel kalender frem mot finalen i Budapest 30. mai 2026, med to kampdager per måned. Her er datoene for Champions League 2026 som du trenger å vite:
Datoer for Champions League i 2026
- Kampdag 7 i ligafasen: 20.-21. januar
- Kampdag 8 i ligafasen: 28. januar
- Sluttspill i utslagsfasen: 17./18. og 24./25. februar 2026
- Åttendedelsfinaler: 10./11. og 17./18. mars 2026
- Kvartfinaler 7/8 og 14/15 april 2026
- Semifinaler: 28.-29. april og 5.-6. mai 2026
- Finale 30. mai 2026 (Budapest)
Følger du noen lag i UEFA Champions League 2025/26?