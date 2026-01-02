Når er Champions League tilbake i 2026 og datoer for alle utslagsrundene og finalen

HQ

UEFA Champions League 2025/26-sesongen er tilbake i slutten av januar, med de siste kampene i ligafasen som ennå ikke er spilt, og sluttspillet i knockout-fasen kort tid etter, før de tradisjonelle utslagsrundene.

Utover de faktiske kampdatoene må du huske trekningen: Sluttspillet i knockout-fasen trekkes rett etter at ligafasen er avsluttet, den 30. januar, og trekningen av åttendedelsfinalene og videre vil bli foretatt den 27. februar.

Det blir en travel kalender frem mot finalen i Budapest 30. mai 2026, med to kampdager per måned. Her er datoene for Champions League 2026 som du trenger å vite:

Datoer for Champions League i 2026



Kampdag 7 i ligafasen: 20.-21. januar



Kampdag 8 i ligafasen: 28. januar



Sluttspill i utslagsfasen: 17./18. og 24./25. februar 2026



Åttendedelsfinaler: 10./11. og 17./18. mars 2026



Kvartfinaler 7/8 og 14/15 april 2026



Semifinaler: 28.-29. april og 5.-6. mai 2026



Finale 30. mai 2026 (Budapest)



Følger du noen lag i UEFA Champions League 2025/26?