Når kommer UEFA Conference League tilbake i 2026, og når er trekningen til utslagsfasen?

HQ

UEFA Conference League, UEFAs tredje nivå i klubbkonkurransen, avsluttet sin innledende fase, ligafasen, tidligere enn Champions League og Europa League: i stedet for åtte kamper, spilte de seks kamper, alle i 2025. Dermed vet vi allerede hvilke åtte lag som går direkte til åttendedelsfinalene, og hvilke 16 lag som skal spille ekstra utslagsrunde i februar.

Datoene for utslagsrundene er de samme som for Europa League, noe som betyr at det ikke blir noen kamper i januar, og at vi må vente til midten av februar.

Trekningen av utslagsrundene vil imidlertid bli foretatt tidligere, den 16. januar, separat fra Europa League og Champions League.

Deretter vil den andre trekningen for åttendedelsfinalene og videre bli foretatt samtidig med de to andre UEFA-turneringene, den 27. februar.

Alle kampdager i Conference League i 2026



Sluttspill i knockout-fasen: 19. og 26. februar 2026



Åttendedelsfinaler: 12. og 19. mars 2026



Kvartfinaler 9. og 16. april 2026



Semifinaler 30. april og 7. mai 2026



Finale: 27. mai 2026 (Leipzig)



Følger du et Conference League-lag i 2026?