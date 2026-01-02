Gamereactor

Mario Kart World

Nintendo Switch 2 overgår OG Switchs første salgsmilepæl på rekordtid i Spania

Eksklusivt: Den nyeste hybridkonsollen knuste sitt første 300,000-enhetsmerke i en levetid nesten en tredjedel kortere.

HQ

Som teamet vårt på Gamereactor Spain eksklusivt har fått vite, solgte Nintendo Switch 2 mer enn 312 000 enheter på det spanske markedet før den "spiste druene", den lokale tradisjonen for å ta farvel med 2025. Dette betyr at den nyere konsollen knuste forgjengerens milepæl på bare syv måneder på markedet. Ettersom den originale Nintendo Switch også nådde denne milepælen i forbindelse med sin første julekampanje, er dette en ny rekord for selskapet, til tross for inntrykket av det ukentlige salget både i sommer og høst.

Ifølge våre data lå Switch 2 på rundt 312 000 solgte konsoller ved utgangen av uke 52, noe som utelater mandag-onsdag denne uken fra ligningen. Ettersom OG Switch ble lansert 3. mars, og Switch 2 5. juni, tok sistnevnte tre måneder mindre (mars, april, mai) og etablerer seg dermed som det raskest selgende Nintendo- (eller noen annen produsents) system i landet. Den overgikk Switch 1, som i sin tid overgikk Wii, ved å selge rundt 16 000 enheter i forrige uke, 5 000 flere enn i uke 51.

Nintendo Switch 2 satte allerede ny lanseringsrekord i Spania i juni, da den sendte ut 73 000 enheter ved lansering og rundt 100 000 i løpet av den første måneden, noe som knuste alle debutrekorder fra Nintendo selv eller PlayStation.

På samme måte avslutter Mario Kart World, et spill som følger med som standard i konsollens bestselgende pakke, året som det nest mest solgte spillet på tvers av alle formater, etter å ha solgt ikke mindre enn 255 000 enheter (vedleggsratio på 0,82, 81,7 %, dvs. at mer enn 8 av 10 Switch 2-kjøpere eier det). I tillegg ble det solgt ytterligere 61 000 eksemplarer av Donkey Kong Bananza i fjor, en mer enn anstendig prestasjon for den andre flaggskiptittelen i den nye katalogen. Dette fortjener ekstra kreditt, da den første Switch hadde en Zelda ved lanseringen og en hoved-Mario til jul.

Mario Kart World

