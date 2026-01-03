150 foreninger og fagforeninger krever avlysning av kampen Barça-Maccabi Tel Aviv i Barcelona

HQ

Neste uke fortsetter EuroLeague i basketball og starter andre halvdel av den ordinære sesongen, med Maccabi Tel Aviv på besøk i Barcelona den 6. januar i runde 20 av 38. Det israelske lagets ankomst har blitt møtt med voldsom motstand i byen, og 150 sosiale, faglige og politiske organisasjoner i Catalonia har i et opprop bedt om at kampen avlyses.

Kampen, i likhet med mange andre kamper fra israelske klubber i Europa, vil bli spilt bak lukkede dører, en beslutning som ble tatt etter at billettene allerede var solgt. Barça bestemte seg for å spille kampen bak lukkede dører, og lovet refusjon, for å forhindre opptøyer. Men manifesten ber om at kampen avlyses helt, noe plattformen "Prou Complicitat amb Israel" (Nok av medvirkning med Israel) står bak.

De hevder at det å tillate at kampen spilles "normaliserer folkemordet på det palestinske folket" og bruker sport som et verktøy for å tilsløre brudd på menneskerettighetene, og hevder at sport ikke kan være nøytral. Barça Basket-fanklubber har også bedt om at israelske lag utelukkes fra EuroLeague. Det er også innkalt til en demonstrasjon 6. januar, samtidig med kampen.

EuroLeague var en av de første konkurransene som tillot israelske klubber å returnere til sine hjemmestadioner i Israel, etter den skjøre fredsavtalen mellom Israel og Hamas, noe som skapte ubehag for tilreisende lag fra resten av Europa.