FA-cupens tredje runde: alle kamper og spilletider fra fredag til mandag

Premier League stoppet ikke for ferien, og overgikk allerede halvveis, men må stoppe i en hel uke ettersom den tredje runden av FA Cup finner sted denne helgen, med start fredag. Og det er den første runden der klubber fra Premir League og EFL Championship er med i konkurransen for første gang.

I fjor slo Crystal Palace ut Liverpool, da de dominerte i Premier League (et helt annet Liverpool enn det nåværende, 14 poeng bak Arsenal, som de møter i kveld kl. 20:00 GMT, 21:00 CET).

Trekningen av FA-cupen, som ble holdt i desember, plasserte for det meste toppklubber (første og andre divisjon) med lavere rangerte klubber som har lyktes i de foregående rundene, selv om det vil være fire kamper i Premier League og fem kamper i mesterskapet, inkludert Manchester United vs. Brighton og Everton vs. Sunderland.

Dette er alle FA-cupkampene denne helgen :

Kamptider for FA-cupkampene (tredje runde)

Fredag 9. januar



Milton Keynes Dons mot Oxford United: 19:30 GMT, 20:30 CET



Port Vale mot Fleetwood Town: 19:30 GMT, 20:30 CET



Preston North End mot Wigan Athletic: 19:30 GMT, 20:30 CET



Wrexham mot Nottingham Forest: 19:30 GMT, 20:30 CET



Lørdag 10. januar



Cheltenham Town mot Leicester City: 12:15 GMT, 13:15 CET



Everton mot Sunderland: 12:15 GMT, 13:15 CET



Macclesfield mot Crystal Palace: 12:15 GMT, 13:15 CET



Wolverhampton Wanderers mot Shrewsbury Town: 12:15 GMT, 13:15 CET



Boreham Wood mot Burton Albion: 15:00 GMT, 16:00 CET



Burnley mot Millwall: 15:00 GMT, 16:00 CET



Doncaster Rovers mot Southampton: 15:00 GMT, 16:00 CET



Fulham mot Middlesbrough: 15:00 GMT, 16:00 CET



Ipswich Town mot Blackpool: 15:00 GMT, 16:00 CET



Manchester City mot Exeter City: 15:00 GMT, 16:00 CET



Newcastle United mot AFC Bournemouth: 15:00 GMT, 16:00 CET



Salford City mot Swindon Town: 15:00 GMT, 16:00 CET



Sheffield Wednesday mot Brentford: 15:00 GMT, 16:00 CET



Stoke City mot Coventry City: 15:00 GMT, 16:00 CET



Bristol City mot Watford: 17:45 GMT, 18:45 CET



Cambridge United - Birmingham City: 17:45 GMT, 18:45 CET



Tottenham Hotspur mot Aston Villa: 17:45 GMT, 18:45 CET



Grimsby Town mot Weston Super Mare: 17:45 GMT, 18:45 CET



Charlton Athletic mot Chelsea: 20:00 GMT, 19:00 CET



Søndag 11. januar



Derby County mot Leeds United: 12:00 GMT, 13:00 CET



Portsmouth mot Arsenal: 14:00 GMT, 15:00 CET



Hull City mot Blackburn Rovers: 14:30 GMT, 15:30 CET



Norwich City mot Walsall: 14:30 GMT, 15:30 CET



Sheffield United mot Mansfield Town: 14:30 GMT, 15:30 CET



Swansea City mot West Bromwich Albion: 14:30 GMT, 15:30 CET



West Ham United - Queens Park Rangers: 14:30 GMT, 15:30 CET



Manchester United mot Brighton & Hove Albion: 16:30 GMT, 17:30 CET



Mandag 12. januar



Liverpool mot Barnsley: 19:45 GMT, 20:45 CET



Tror du det blir noen "gigant-dreper" i FA-cupen i år? I fjor ble Arsenal slått ut på dette stadiet, av Manchester United etter straffesparkkonkurranse.