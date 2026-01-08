FA-cupens tredje runde: alle kamper og spilletider fra fredag til mandag
Tider for alle FA Cup-kamper denne helgen.
Premier League stoppet ikke for ferien, og overgikk allerede halvveis, men må stoppe i en hel uke ettersom den tredje runden av FA Cup finner sted denne helgen, med start fredag. Og det er den første runden der klubber fra Premir League og EFL Championship er med i konkurransen for første gang.
I fjor slo Crystal Palace ut Liverpool, da de dominerte i Premier League (et helt annet Liverpool enn det nåværende, 14 poeng bak Arsenal, som de møter i kveld kl. 20:00 GMT, 21:00 CET).
Trekningen av FA-cupen, som ble holdt i desember, plasserte for det meste toppklubber (første og andre divisjon) med lavere rangerte klubber som har lyktes i de foregående rundene, selv om det vil være fire kamper i Premier League og fem kamper i mesterskapet, inkludert Manchester United vs. Brighton og Everton vs. Sunderland.
Dette er alle FA-cupkampene denne helgen :
Kamptider for FA-cupkampene (tredje runde)
Fredag 9. januar
- Milton Keynes Dons mot Oxford United: 19:30 GMT, 20:30 CET
- Port Vale mot Fleetwood Town: 19:30 GMT, 20:30 CET
- Preston North End mot Wigan Athletic: 19:30 GMT, 20:30 CET
- Wrexham mot Nottingham Forest: 19:30 GMT, 20:30 CET
Lørdag 10. januar
- Cheltenham Town mot Leicester City: 12:15 GMT, 13:15 CET
- Everton mot Sunderland: 12:15 GMT, 13:15 CET
- Macclesfield mot Crystal Palace: 12:15 GMT, 13:15 CET
- Wolverhampton Wanderers mot Shrewsbury Town: 12:15 GMT, 13:15 CET
- Boreham Wood mot Burton Albion: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Burnley mot Millwall: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Doncaster Rovers mot Southampton: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Fulham mot Middlesbrough: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Ipswich Town mot Blackpool: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Manchester City mot Exeter City: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Newcastle United mot AFC Bournemouth: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Salford City mot Swindon Town: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Sheffield Wednesday mot Brentford: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Stoke City mot Coventry City: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Bristol City mot Watford: 17:45 GMT, 18:45 CET
- Cambridge United - Birmingham City: 17:45 GMT, 18:45 CET
- Tottenham Hotspur mot Aston Villa: 17:45 GMT, 18:45 CET
- Grimsby Town mot Weston Super Mare: 17:45 GMT, 18:45 CET
- Charlton Athletic mot Chelsea: 20:00 GMT, 19:00 CET
Søndag 11. januar
- Derby County mot Leeds United: 12:00 GMT, 13:00 CET
- Portsmouth mot Arsenal: 14:00 GMT, 15:00 CET
- Hull City mot Blackburn Rovers: 14:30 GMT, 15:30 CET
- Norwich City mot Walsall: 14:30 GMT, 15:30 CET
- Sheffield United mot Mansfield Town: 14:30 GMT, 15:30 CET
- Swansea City mot West Bromwich Albion: 14:30 GMT, 15:30 CET
- West Ham United - Queens Park Rangers: 14:30 GMT, 15:30 CET
- Manchester United mot Brighton & Hove Albion: 16:30 GMT, 17:30 CET
Mandag 12. januar
- Liverpool mot Barnsley: 19:45 GMT, 20:45 CET
Tror du det blir noen "gigant-dreper" i FA-cupen i år? I fjor ble Arsenal slått ut på dette stadiet, av Manchester United etter straffesparkkonkurranse.