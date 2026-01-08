Spilleplan for FA-cupens tredje runde: Alle kamper og tider fra fredag til mandag
Tider for alle FA Cup-kamper denne helgen.
Premier League stoppet ikke for ferien, og overgikk allerede halvveis, men må stoppe i en hel uke ettersom den tredje runden av FA Cup finner sted denne helgen, med start fredag. Og det er runden der Premier League- og EFL Championship-klubber blir med i konkurransen for første gang.
I fjor slo Crystal Palace ut Liverpool, da de dominerte i Premier League (et helt annet Liverpool enn det nåværende, 14 poeng bak leder Arsenal, som de møter i kveld kl. 20:00 GMT, 21:00 CET).
Trekningen av FA-cupen, som ble holdt i desember, plasserte for det meste toppklubber (første og andre divisjon) med lavere rangerte klubber som har lyktes i de foregående rundene, selv om det vil være fire kamper i Premier League og fem kamper i mesterskapet, inkludert Manchester United vs. Brighton og Everton vs. Sunderland.
Dette er alle FA-cupkampene denne helgen :
Kamptider for FA-cupkampene (tredje runde)
Fredag 9. januar
- Milton Keynes Dons mot Oxford United: 19:30 GMT, 20:30 CET
- Port Vale mot Fleetwood Town: 19:30 GMT, 20:30 CET
- Preston North End mot Wigan Athletic: 19:30 GMT, 20:30 CET
- Wrexham mot Nottingham Forest: 19:30 GMT, 20:30 CET
Lørdag 10. januar
- Cheltenham Town mot Leicester City: 12:15 GMT, 13:15 CET
- Everton mot Sunderland: 12:15 GMT, 13:15 CET
- Macclesfield mot Crystal Palace: 12:15 GMT, 13:15 CET
- Wolverhampton Wanderers mot Shrewsbury Town: 12:15 GMT, 13:15 CET
- Boreham Wood mot Burton Albion: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Burnley mot Millwall: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Doncaster Rovers mot Southampton: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Fulham mot Middlesbrough: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Ipswich Town mot Blackpool: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Manchester City mot Exeter City: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Newcastle United mot AFC Bournemouth: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Salford City mot Swindon Town: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Sheffield Wednesday mot Brentford: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Stoke City mot Coventry City: 15:00 GMT, 16:00 CET
- Bristol City mot Watford: 17:45 GMT, 18:45 CET
- Cambridge United - Birmingham City: 17:45 GMT, 18:45 CET
- Tottenham Hotspur mot Aston Villa: 17:45 GMT, 18:45 CET
- Grimsby Town mot Weston Super Mare: 17:45 GMT, 18:45 CET
- Charlton Athletic mot Chelsea: 20:00 GMT, 19:00 CET
Søndag 11. januar
- Derby County mot Leeds United: 12:00 GMT, 13:00 CET
- Portsmouth mot Arsenal: 14:00 GMT, 15:00 CET
- Hull City mot Blackburn Rovers: 14:30 GMT, 15:30 CET
- Norwich City mot Walsall: 14:30 GMT, 15:30 CET
- Sheffield United mot Mansfield Town: 14:30 GMT, 15:30 CET
- Swansea City mot West Bromwich Albion: 14:30 GMT, 15:30 CET
- West Ham United - Queens Park Rangers: 14:30 GMT, 15:30 CET
- Manchester United mot Brighton & Hove Albion: 16:30 GMT, 17:30 CET
Mandag 12. januar
- Liverpool mot Barnsley: 19:45 GMT, 20:45 CET
Tror du det blir noen "gigant-dreper" i FA-cupen i år? I fjor ble Arsenal slått ut på dette stadiet av Manchester United etter straffesparkkonkurranse.