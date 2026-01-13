Orlando Magic kommer til Berlin med all NBA-spenningen (og du kan vinne ting gratis)

HQ

Berlin har ønsket NBA-stjernene fra Orlando Magic velkommen, et lag som er nært knyttet til Tyskland på grunn av tilstedeværelsen av brødrene Moe og Franz Wagner, som hjalp Tyskland med å vinne FIBA World Championship 2023 og (i Franz' tilfelle) Eurobasket 2025. Florida-laget møter Memphis Grizzlies torsdag 15. januar, i en utsolgt Uber Arena.

Selv om kampen er utsolgt, kan berlinerne nyte NBA-magien på Deutsche Telekom-kontoret Magenta Mitte, i Ebertstraße 15a, nær Postdamer Platz. I løpet av den korte opplevelsen kan du vinne gratis ting som et bilde, en plakat, et armbånd eller en totebag, og kjøpe offisiell merch fra Orlando Magic, inkludert hatter og skjorter. Det vil vare frem til torsdag 15. januar, kampdagen, med start kl. 20:00 CET.

Etter Berlin drar Orlando Magic og Memphis Grizzlies til London for en kamp 18. januar. I mellomtiden fortsetter NBA-ledelsen å jobbe med det nye NBA Europe...