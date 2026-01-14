Barcelona og andre basketballklubber bekrefter sitt kompromiss med Euroleague i stedet for NBA

HQ

NBA-ledelsen er for øyeblikket i Berlin for en kamp mellom Orlando Magic og Memphis Grizzlies på torsdag, og vil deretter reise til London for en annen kamp mellom disse lagene. I mellomtiden har de møter med nåværende basketballklubber i Europa, potensielle nye aksjonærer, for å bygge en ny liga bestående av nye franchiser og eksisterende lag, med tentativ start i 2027/28.

Europas største klubbbasketballturnering, den privateide Euroleague, ønsker å beholde sine største klubber for å stoppe trusselen fra NBA. Og ni av Euroleagues grunnleggere og største aksjonærer, Baskonia, Panathinaikos, Olympiakos, Anadolu Efes, Zalgiris, Armani Milan, Bayern München, Maccabi Tel Aviv og Barcelona, har informert Euroleague om at de har til hensikt å bli i ligaen i de neste ti årene.

Den siste som gjorde det, var Barcelona, som angivelig har gått med på å bli i EuroLeague frem til 2036. Ifølge et intervju med EFE, via AS, har Barcelona imidlertid en utmeldingsklausul fra Euroleague, som gjør at de kan forlate ligaen dersom de betaler 10 millioner dollar.

De gjenværende grunnleggerne av Euroleague, Real Madrid, Fenerbahce og ASVEL Villeurbanne, venter til torsdag 15. januar med å ta en avgjørelse om de skal fortsette i Euroleague eller bryte kontrakten og bli med i NBA.