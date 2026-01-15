Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Europamesterskapet i håndball for menn starter i dag: Viktige datoer og alle de 24 lagene

Dette er alle lagene som deltar i Europamesterskapet i håndball for menn som starter i dag.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Europamesterskapet i herrehåndball er et av de første store idrettsarrangementene i 2026, og starter i dag, torsdag 15. januar, i Danmark, Sverige og Norge, og varer frem til 1. februar.

I denne utgaven deltar 24 lag for å forsøke å ta tilbake tittelen som Frankrike har i dag, etter seieren i 2024-utgaven, der de slo Danmark.

Alle lag og grupper i Europamesterskapet i håndball for menn

Gruppe A - Herning



  • Tyskland

  • Spania

  • Østerrike

  • Serbia

Gruppe B - Herning



  • Danmark

  • Portugal

  • Nord-Makedonia

  • Romania

Gruppe C - Baerum



  • Frankrike

  • Norge

  • Tsjekkia

  • Ukraina

Gruppe D - Baerum



  • Slovenia

  • Færøyene

  • Montenegro

  • Sveits

Gruppe E - Malmø



  • Sverige

  • Kroatia

  • Nederland

  • Georgia

Gruppe F Kristianstad



  • Ungarn

  • Island

  • Polen

  • Italia

Viktige datoer for Europamesterskapet i håndball for menn


  • Innledende runde kampdag 1 - 15.-17. januar

  • Innledende runde kampdag 2 - 17.-19. januar

  • Innledende runde kampdag 3 - 19.-21. januar


  • Hovedrunde kampdag 4 - 22.-23. januar

  • Hovedrunden kampdag 5 - 24.-25. januar

  • Kampdag 6 i hovedrunden - 26.-27. januar

  • Kampdag 7 i hovedrunden - 28. januar


  • Semifinaler - 30. januar

  • Finale - 1. februar

Denne konkurransen finner sted bare noen måneder etter håndball-VM for kvinner i 2025, der Norge slo Tyskland 23-20 i en spennende finale, og mer enn 330 000 tilskuere var til stede på arenaene, noe som er ny VM-rekord og viser at håndball har økt i popularitet over hele verden, og spesielt i europeiske land.

Kommer du til å følge Europamesterskapet i herrehåndball 2026?

Europamesterskapet i håndball for menn starter i dag: Viktige datoer og alle de 24 lagene

Dette innlegget er kategorisert under:

Sporthåndball


Loading next content