Europamesterskapet i håndball for menn starter i dag: Viktige datoer og alle de 24 lagene
Dette er alle lagene som deltar i Europamesterskapet i håndball for menn som starter i dag.
Europamesterskapet i herrehåndball er et av de første store idrettsarrangementene i 2026, og starter i dag, torsdag 15. januar, i Danmark, Sverige og Norge, og varer frem til 1. februar.
I denne utgaven deltar 24 lag for å forsøke å ta tilbake tittelen som Frankrike har i dag, etter seieren i 2024-utgaven, der de slo Danmark.
Alle lag og grupper i Europamesterskapet i håndball for menn
Gruppe A - Herning
- Tyskland
- Spania
- Østerrike
- Serbia
Gruppe B - Herning
- Danmark
- Portugal
- Nord-Makedonia
- Romania
Gruppe C - Baerum
- Frankrike
- Norge
- Tsjekkia
- Ukraina
Gruppe D - Baerum
- Slovenia
- Færøyene
- Montenegro
- Sveits
Gruppe E - Malmø
- Sverige
- Kroatia
- Nederland
- Georgia
Gruppe F Kristianstad
- Ungarn
- Island
- Polen
- Italia
Viktige datoer for Europamesterskapet i håndball for menn
- Innledende runde kampdag 1 - 15.-17. januar
- Innledende runde kampdag 2 - 17.-19. januar
- Innledende runde kampdag 3 - 19.-21. januar
- Hovedrunde kampdag 4 - 22.-23. januar
- Hovedrunden kampdag 5 - 24.-25. januar
- Kampdag 6 i hovedrunden - 26.-27. januar
- Kampdag 7 i hovedrunden - 28. januar
- Semifinaler - 30. januar
- Finale - 1. februar
Denne konkurransen finner sted bare noen måneder etter håndball-VM for kvinner i 2025, der Norge slo Tyskland 23-20 i en spennende finale, og mer enn 330 000 tilskuere var til stede på arenaene, noe som er ny VM-rekord og viser at håndball har økt i popularitet over hele verden, og spesielt i europeiske land.
Kommer du til å følge Europamesterskapet i herrehåndball 2026?