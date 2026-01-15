Europamesterskapet i håndball for menn starter i dag: Viktige datoer og alle de 24 lagene

HQ

Europamesterskapet i herrehåndball er et av de første store idrettsarrangementene i 2026, og starter i dag, torsdag 15. januar, i Danmark, Sverige og Norge, og varer frem til 1. februar.

I denne utgaven deltar 24 lag for å forsøke å ta tilbake tittelen som Frankrike har i dag, etter seieren i 2024-utgaven, der de slo Danmark.

Alle lag og grupper i Europamesterskapet i håndball for menn

Gruppe A - Herning



Tyskland



Spania



Østerrike



Serbia



Gruppe B - Herning



Danmark



Portugal



Nord-Makedonia



Romania



Gruppe C - Baerum



Frankrike



Norge



Tsjekkia



Ukraina



Gruppe D - Baerum



Slovenia



Færøyene



Montenegro



Sveits



Gruppe E - Malmø



Sverige



Kroatia



Nederland



Georgia



Gruppe F Kristianstad



Ungarn



Island



Polen



Italia



Viktige datoer for Europamesterskapet i håndball for menn



Innledende runde kampdag 1 - 15.-17. januar



Innledende runde kampdag 2 - 17.-19. januar



Innledende runde kampdag 3 - 19.-21. januar





Hovedrunde kampdag 4 - 22.-23. januar



Hovedrunden kampdag 5 - 24.-25. januar



Kampdag 6 i hovedrunden - 26.-27. januar



Kampdag 7 i hovedrunden - 28. januar





Semifinaler - 30. januar



Finale - 1. februar



Denne konkurransen finner sted bare noen måneder etter håndball-VM for kvinner i 2025, der Norge slo Tyskland 23-20 i en spennende finale, og mer enn 330 000 tilskuere var til stede på arenaene, noe som er ny VM-rekord og viser at håndball har økt i popularitet over hele verden, og spesielt i europeiske land.

Kommer du til å følge Europamesterskapet i herrehåndball 2026?