Franz og Moritz Wagner blir møtt av hundrevis av fans i Berlin før NBA-kamp

Det er bare timer igjen til NBA-kampen mellom Orlando Magic og Memphis Grizzlies, som skal spilles i en utsolgt Uber Arena i Berlin, med Orlando som lokalt lag. NBA blir stadig mer populært i Tyskland takket være tilstedeværelsen av de lokale idolene Franz og Moritz Wagner, brødrene som er lagkamerater i Orlando Magic og på det tyske landslaget, som vant FIBA World Championship 2023 og (i Franz' tilfelle) Eurobasket 2025.

I dagene før kampen har byen lansert en rekke initiativer, blant annet en mulighet til å møte og hilse på de lokale heltene onsdag ettermiddag ... med hundrevis av mennesker til stede og enorme køer, til tross for det iskalde været, noe som viser hvor lidenskapelig berlinerne er opptatt av basketball.

Franz og Moe besøkte også det lokale laget Alba Berlin (der de begge startet i begynnelsen av karrieren), der de snakket med unge spillere og var med dem på trening.

Franz Wagner er klarert for spill i Berlin i comebacket etter skaden

I de siste timene før kampen bekreftet Orlando Magic en god nyhet: Franz Wagner er klarert for spill, og det blir hans første kamp siden 7. desember, da 24-åringen pådro seg en forstuing av venstre ankel under en kamp mot New York Knicks. Franz, den yngre broren, har hatt et gjennomsnitt på 22,7 poeng, 6,1 returer og 3,7 assists per kamp før skaden.