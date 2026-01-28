Splatoon 3 ver. 11.0.0 lanseres denne torsdagen og bringer STORE endringer

HQ

Splatoon 3 er et av de morsomste spillene å spille online på Nintendo Switch og Nintendo Switch 2, og nå er moroa tatt til neste nivå med oppdatering 11.0.0 for blekkskytteren. Selv om denne oppdateringen først så ut til å være dedikert til å fikse feil, kommer den fullpakket med nye funksjoner. La oss ta en titt på oppdateringsnotatene for å finne ut om alle disse endringene :

Splatoon 3 ver 11.0.0

Endringer til flerspiller



Spillere vil nå få en Flow Aura når de gjør det bra i kamp, for eksempel når de beseirer motstandere etter hverandre i løpet av kort tid.



Så lenge en spillers Flow Aura varer, vil varigheten forlenges litt hver gang de beseirer en motstander eller lagkameratene deres beseirer en motstander de har skadet. Når en spiller får en Flow Aura eller forlenger varigheten av Flow Auraen sin, vil bakken ved spillerens føtter bli farget med deres farge.Så lenge en Flow Aura varer, vil evnene Løpe raskere, Svømme raskere, Øke blekkmotstanden og Intensivere handling bli brukt.Hvis du kontinuerlig får hjelp av dine allierte eller bleker territorium under kamper, vil det være mer sannsynlig å få en Flow Aura når du beseirer motstandere. Når en alliert eller motstander har tatt skade, vil spillerens omtrentlige gjenværende helse nå vises.



Motstandernes gjenværende helse vil vises i omtrent tre sekunder umiddelbart etter at de har tatt skade. Når hoveddelen av en motstanders kropp ikke er synlig, for eksempel når de er bak terreng eller svømmer i blekk, vil ikke deres gjenværende helse vises.



Når ting som termisk blekk eller punktsensoren avslører en motstanders posisjon, vil gjenværende helse vises selv om spilleren ikke kan se dem. Har redusert størrelsen på kollisjonsdeteksjonen for spillere i svømmeform for å gjøre det vanskeligere for motstandernes angrep å treffe. Har utvidet størrelsen på kollisjonsdeteksjonen for hvert hovedvåpens angrep for å gjøre det lettere å treffe motstanderne med angrep. Har også gjort det slik at jo kortere våpenets skuddavstand er, desto større blir økningen i kollisjonsdeteksjonsstørrelsen. Når du prøver å hoppe langt med Super Jump mens Stealth Jump-evnen er utstyrt, har tiden det tar å hoppe økt med opptil ett sekund, avhengig av avstanden.



Når du hopper fra nær spillerens base til deler lenger inn, eller omvendt, vil dette øke hoppetiden basert på avstanden. Dette vil ikke endre tiden som brukes på bakken for å forberede superhoppet. Justert størrelsen på sirkelen som indikerer eksplosjonsradiusen for Reefslider til radiusen til området som gir 220.0 skade i stedet for til radiusen som er blekket.Spesifikasjonene for noen hovedvåpen er endret.



Endringer i SplatNet 3



Endret visningen av brukte våpen under X-rangeringer til å vise det mest brukte våpenet i X-kamper for den modusen i løpet av en bestemt periode i stedet for det sist brukte våpenet.



På grunn av denne endringen vil våpenet som brukes til å bestemme toppspillerne for våpen, bli endret på samme måte.



Denne oppdateringen fokuserer på å gjøre endringer i kamprelaterte systemer og flerspillerbalanse.



For informasjon om endringer i kampsystemet, som Flow Aura, visning av gjenværende helse, justeringer av kollisjonsdeteksjon og forlenget hoppvarighet for superhopp med Stealth Jump, kan du se nyhetsartikkelen.



Blant balanseendringene er oppdateringene for L-3 Nozzlenose og Dynamo Roller ikke enkle oppgraderinger. De er snarere ytelsesendringer for å hjelpe disse våpnenes unike egenskaper med å skille seg ut.



For L-3 Nozzlenose økte vi hastigheten på skuddene for å gjøre det lettere å utnytte våpenets unike egenskap: dets evne til å maksimere kraften ved å treffe motstandere med sine tre skudd. På den annen side senket vi innfargingsevnen for å gjøre det vanskeligere å kjempe ved å ligge på lur uten å nærme seg motstandere proaktivt eller kjempe på måter som er avhengige av omløpshastigheten for spesialvåpen.



For Dynamo Roller, for å gjøre hver av svingene enda tyngre og kraftigere enn før, utvidet vi området med blekk og området som lar spillerne beseire motstandere med en sving og økte også mengden blekk som forbrukes.



Når det gjelder de andre hovedvåpnene, har vi gjort endringer for å gjøre dem enklere å bruke eller for å fremheve unike egenskaper blant våpen med lignende egenskaper.



For spesialvåpenet Reefslider har vi forbedret evnen til å beseire motstandere ved å utvide området for eksplosjonen som kan beseire motstandere i ett treff, samt gjøre det vanskeligere å unngå eksplosjonen ved hjelp av en liten høydeforskjell. På den annen side reduserte vi den maksimale avstanden for ladningen og reduserte det blekkede området for å gjøre det vanskeligere å stole på strategien om å ta tilbake Splat Zones ved å bruke blekket fra eksplosjonen ved å peke den mot en Splat Zone fra et trygt område og deretter lade.



Fordi denne oppdateringen inkluderer endringer i flerspillersystemet som går utover enkle endringer i flerspillerbalansen, forventer vi at den vil ha større innvirkning på spillingen enn den gjennomsnittlige oppdateringen. Av den grunn kommer neste oppdatering tidligere enn normalt, og den vil fokusere på endringer i flerspillerbalansen.



Feilrettinger

Retting av spillerkontroller





Løste et problem der, når kalesjen til Undercover Brella gikk i stykker samtidig som spilleren byttet utstyr til spesialvåpenet eller Rainmaker og beseiret en motstander, brellaen noen ganger gikk inn i en tilstand der kalesjen ble gjenopprettet umiddelbart, uansett hvor mange ganger den ble ødelagt. løste et problem der, når en spiller i et ustabilt trådløst miljø utførte en dualie Dodge Roll fra å svømme på en vegg, noen ganger spilleren som utførte Dodge Roll, forsvant på andre spilleres skjermbilder. Korrigeringer i flerspiller



Løste et problem der blekket på spillerens skjerm noen ganger var drastisk forskjellig fra blekket på andre spilleres skjermer når man landet ting som blekk eller bomber på bestemte posisjoner. Løste et problem i MakoMart i Clam Blitz-modus der det var mulig for spillere å bli værende på toppen av målet.Løste et problem i Bluefin Depot i Splat Zones-modus og Clam Blitz-modus, der det var mulig å klatre opp på toppen av visse terreng ved hjelp av utilsiktede metoder.Løste et problem i Urchin Underpass, der den elektroniske oppslagstavlen i midten av scenen og dens støttesøyler blokkerte ting som Ink Storm og Tenta Missiles. Løste et problem i Urchin Underpass, der spilleren noen ganger ble behandlet som om han eller hun hadde forlatt scenen og var beseiret når visse vegger ble truffet med stor fart.



Med alle disse endringene virker det nesten som et nytt spill. Vil du begynne å skyte blekk igjen med denne oppdateringen?