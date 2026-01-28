Monster Hunter Wilds PC Performance Patch utgitt (Ver.1.040.03.01)

HQ

Monster Hunter Wilds har ikke blitt den suksessen Capcom håpet på, til tross for at det har mange gode ideer og blåser nytt liv i mange mekanikker. Capcom kommer imidlertid ikke til å gi opp Monster Hunter Wilds uten videre, ettersom det har mange oppdateringer med mer innhold på vei, og en rekke oppdateringer for å forbedre ytelsen på PC, for eksempel den de nettopp har sluppet. La oss ta en titt på oppdateringsnotatene for Monster Hunter Wilds Ver.1.040.03.01 :

Oppdateringsmerknader

Denne oppdateringen vil inkludere optimaliseringsforbedringer for Steam-spesifikke prosesser og alternativer for å redusere prosesseringsbelastningen. Den vil også inkludere en gjennomgang av forhåndsinnstillinger.

Etter å ha mottatt brukerrapporter, bekreftet vår interne testing at CPU-belastningen kunne øke rundt kundestøtte-skranken i Base Camp eller Grand Hub. Dette skyldes prosesser som sjekker statusen til innhold som er gjort krav på, for å varsle spilleren hvis det finnes innhold som ikke er gjort krav på i Support Desk, noe som indikeres med et utropstegn (!).





Dette problemet kan føre til at FPS faller bare i Base Camp og Grand Hub.



Omfanget av FPS-fallet avhenger av om du har noe uavhentet innhold. Antallet DLC-er du eier, påvirker det imidlertid ikke.



Det kan også avhenge av ytelsen til CPU-en din.



Dette er en utilsiktet feil og vil bli løst med denne oppdateringen.

For å forbedre stabiliteten og ytelsen ytterligere på alle plattformer, vil ytterligere forbedringer bli implementert i Ver. 1.041-oppdateringen den 18. februar.

For eksempel er vi i ferd med å verifisere tiltak for å redusere GPU-behandlingsbelastningen ved å legge til kvalitetsnivåer (LOD) i polygonnettet for 3D-modeller. Dette kan bidra til å redusere prosesseringsbelastningen ved å bytte til lavoppløselige modeller for objekter som befinner seg lenger unna kameraet.

Vi vil gjerne takke alle som har rapportert problemer og delt tilbakemeldinger.

Vi setter pris på din fortsatte støtte til Monster Hunter Wilds.

Du må installere den nyeste versjonen av Monster Hunter Wilds for å kunne spille flerspiller på nettet og få tilgang til nedlastbart innhold.



Merk: Utgivelsesdato og -tidspunkt kan endres uten forvarsel.



Nødvendig plass



Ca. 2,0 GB (med høyoppløselig teksturpakke: ca. 31,0 GB totalt)



Merk: På grunn av endringer i den høyoppløselige teksturpakken må du laste ned ca. 31 GB på nytt, noe som gir en samlet reduksjon på ca. 45 GB sammenlignet med forrige versjon.



Videodriverversjon



NVIDIA GeForce: 581.57 eller nyere



AMD Radeon: 25.9.1 eller 25.9.2





Merk: Noen problemer har blitt identifisert med AMD Radeon-drivere versjon 25.10.2 og nyere.



Merk: Denne informasjonen kan endres når som helst på grunn av faktorer som NVIDIA- og AMD-støttetilgjengelighet.



Oppdater til følgende driverversjoner for å sikre en mest mulig stabil opplevelse.

Viktige tilføyelser og endringer



Forbedret CPU/GPU-behandling som er spesifikk for Steam-versjonen.



Reduserte shader-oppvarmingsprosesser som utføres utenfor shader-kompileringsskjermen for å redusere CPU-belastningen.



Justert teksturstrømming for å forbedre den visuelle kvaliteten og samtidig redusere VRAM-bruken.



Justert teksturpakken med høy oppløsning for å redusere VRAM-bruken og den totale pakkestørrelsen.



Lagt til en CPU-fane i Options-menyen, slik at spillerne kan justere innstillinger relatert til CPU-belastning.



Lagt til nye kategorier i grafikkinnstillingene, samt nye innstillinger for eksisterende alternativer.



Justerte grafiske forhåndsinnstillinger og la til et bekreftelsesvindu for automatisk oppdatering av innstillingene ved første oppstart etter oppdatering.



Utvidet innstillingen for volumetrisk tåke i grafikkinnstillingene fra to til fem nivåer. Den tidligere innstillingen "High" har blitt omdøpt til "Highest" og "Low" til "High", og tre nye lavere alternativer - "Medium", "Low" og "Lowest" - er nå tilgjengelige.



Løste et problem der en advarselsdialog feilaktig indikerte at AMD Radeon-driveren var utdatert når du brukte driverversjon 26.1.1 eller nyere.



Feilrettinger og balansejusteringer



Løste et problem der systembelastningen kunne øke rundt kundestøtte-skranken i Base Camp eller Grand Hub på grunn av statuskontroller av innhold.



Justert Variable Rate Shading-atferd slik at den tvinges av under oppskalering for å opprettholde riktig effektvisualisering.



Rettet andre diverse problemer.



Har du lagt merke til at spillet fungerer bedre på PC etter denne oppdateringen, eller venter du på at Nintendo Switch 2-versjonen skal komme ut?