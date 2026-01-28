Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Dragon Quest VII Reimagined

Dragon Quest-skaperen Yuji Horii og Final Fantasy-seriens produsent Yoshinori Kitase sammen på en Youtube-video i morgen

Det blir en spesiell samtale mellom de to legendene i spillhistorien.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Dragon Quest-skaperen Yuji Horii og Final Fantasy-seriens produsent Yoshinori Kitase vil lage en spesiell samtalevideo på Youtube i morgen kl. 21.00 japansk tid. De vil snakke om sine tanker om hverandres franchiser, forskjellen mellom Dragon Quest og Final Fantasy og deres tilnærming til remakes.

Videoen vil være tilgjengelig på Square Enix kanal, du kan få tilgang til videoen her.

Gå heller ikke glipp av vårt spesialintervju med Dragon Quest-skaperen Yuji Horii.

Dragon Quest VII Reimagined

Relaterte tekster



Loading next content