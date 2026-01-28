Dragon Quest-skaperen Yuji Horii og Final Fantasy-seriens produsent Yoshinori Kitase sammen på en Youtube-video i morgen

HQ

Dragon Quest-skaperen Yuji Horii og Final Fantasy-seriens produsent Yoshinori Kitase vil lage en spesiell samtalevideo på Youtube i morgen kl. 21.00 japansk tid. De vil snakke om sine tanker om hverandres franchiser, forskjellen mellom Dragon Quest og Final Fantasy og deres tilnærming til remakes.

Videoen vil være tilgjengelig på Square Enix kanal, du kan få tilgang til videoen her.

