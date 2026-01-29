Europa League-kamper torsdag 29. januar og avsparkstider
Det er siste kampdag i ligafasen.
Europa League avslutter i kveld sin ligafase, en dag etter Champions League, og på samme måte, med alle kampene som starter samtidig, ettersom resultatene av en kamp kan ha drastiske konsekvenser for andre lag (som Benfica og Real Madrid, for eksempel, vet veldig godt ...).
Slik det ser ut nå, er Aston Villa og Lyon de eneste lagene som er bekreftet å være i åttedelsfinalene uansett hva som skjer videre.
De andre lagene vet med sikkerhet at de vil ende blant de 24 beste, men det er stor forskjell på å ende blant de 8 beste og å unngå å spille en ekstra runde: Bologna, Braga, Celta Vigo, Crvena Zvezda, Fenerbahçe, Ferencváros, Freiburg, Genk, Midtjylland, Nottingham Forest, Panathinaikos, PAOK, Porto, Real Betis, Roma, Stuttgart og Viktoria Plzeň.
Europa League-kamper torsdag 29. januar:
Her er alle UEFA Europa League-kampene torsdag 29. januar (8. kampdag i ligafasen) :
- Aston Villa mot RB Salzburg - 21:00 CET / 20:00 GMT
- Real Betis mot Feyenoord - 21:00 CET / 20:00 GMT
- Basel mot Viktoria Plzen - 21:00 CET / 20:00 GMT
- Celtic mot FC Utrecht - 21:00 CET / 20:00 GMT
- Crvena zvezda vs. Celta de Vigo - 21:00 CET / 20:00 GMT
- FC Basel vs Viktoria Plzeň - 21:00 CET / 20:00 GMT
- FCSB vs. Fenerbahçe - 21:00 CET / 20:00 GMT
- Panathinaikos vs Roma - 21:00 CET / 20:00 GMT
- Maccabi Tel Aviv vs Bologna - 21:00 CET / 20:00 GMT
- FC Porto mot Rangers - 21:00 CET / 20:00 GMT
- Lille mot SC Freiburg - 21:00 CET / 20:00 GMT
- Genk mot Malmö FF - 21:00 CET / 20:00 GMT
- Go Ahead Eagles vs SC Braga - 21:00 CET / 20:00 GMT
- Ludogorets Razgrad vs Nice - 21:00 CET / 20:00 GMT
- LOSC mot Freiburg - 21:00 CET / 20:00 GMT
- Maccabi Tel Aviv vs. Bologna - 21:00 CET / 20:00 GMT
- Midtjylland vs Dinamo Zagreb - 21:00 CET / 20:00 GMT
- Nottingham Forest vs Ferencváros - 21:00 CET / 20:00 GMT
- Lyon vs PAOK - 21:00 CET / 20:00 GMT
- Sturm Graz vs Brann - 21:00 CET / 20:00 GMT
- Stuttgart vs Young Boys - 21:00 CET / 20:00 GMT
En dag etter disse kampene vil trekningen finne sted for å avgjøre parene til utslagsspillet. Følger du Europa League denne sesongen?