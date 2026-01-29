Europa League-kamper torsdag 29. januar og avsparkstider

HQ

Europa League avslutter i kveld sin ligafase, en dag etter Champions League, og på samme måte, med alle kampene som starter samtidig, ettersom resultatene av en kamp kan ha drastiske konsekvenser for andre lag (som Benfica og Real Madrid, for eksempel, vet veldig godt ...).

Slik det ser ut nå, er Aston Villa og Lyon de eneste lagene som er bekreftet å være i åttedelsfinalene uansett hva som skjer videre.

De andre lagene vet med sikkerhet at de vil ende blant de 24 beste, men det er stor forskjell på å ende blant de 8 beste og å unngå å spille en ekstra runde: Bologna, Braga, Celta Vigo, Crvena Zvezda, Fenerbahçe, Ferencváros, Freiburg, Genk, Midtjylland, Nottingham Forest, Panathinaikos, PAOK, Porto, Real Betis, Roma, Stuttgart og Viktoria Plzeň.

Europa League-kamper torsdag 29. januar:

Her er alle UEFA Europa League-kampene torsdag 29. januar (8. kampdag i ligafasen) :



Aston Villa mot RB Salzburg - 21:00 CET / 20:00 GMT



Real Betis mot Feyenoord - 21:00 CET / 20:00 GMT



Basel mot Viktoria Plzen - 21:00 CET / 20:00 GMT



Celtic mot FC Utrecht - 21:00 CET / 20:00 GMT



Crvena zvezda vs. Celta de Vigo - 21:00 CET / 20:00 GMT



FCSB vs. Fenerbahçe - 21:00 CET / 20:00 GMT



Panathinaikos vs Roma - 21:00 CET / 20:00 GMT



Maccabi Tel Aviv vs Bologna - 21:00 CET / 20:00 GMT



FC Porto mot Rangers - 21:00 CET / 20:00 GMT



Lille mot SC Freiburg - 21:00 CET / 20:00 GMT



Genk mot Malmö FF - 21:00 CET / 20:00 GMT



Go Ahead Eagles vs SC Braga - 21:00 CET / 20:00 GMT



Ludogorets Razgrad vs Nice - 21:00 CET / 20:00 GMT



Midtjylland vs Dinamo Zagreb - 21:00 CET / 20:00 GMT



Nottingham Forest vs Ferencváros - 21:00 CET / 20:00 GMT



Lyon vs PAOK - 21:00 CET / 20:00 GMT



Sturm Graz vs Brann - 21:00 CET / 20:00 GMT



Stuttgart vs Young Boys - 21:00 CET / 20:00 GMT



En dag etter disse kampene vil trekningen finne sted for å avgjøre parene til utslagsspillet. Følger du Europa League denne sesongen?