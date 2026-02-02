Vinter-OL, Super Bowl ... de største sportsbegivenhetene i februar 2026

HQ

Januar 2026 har vært fullpakket med sportsbegivenheter, inkludert en stor UFC-kamp for å avgjøre den midlertidige tungvektsmesteren som skal møte Ilia Topuria i fremtiden (da Justin Gaethje beseiret Paddy Pimblett), rallyet Dakar i Saudi-Arabia, svært begivenhetsrike Champions League-kamper som definerte de første kvalifiserte og eliminerte lagene, og Australian Open og Europamesterskapet i håndball (menn) som ble avsluttet søndag 1. januar.

Februar vil bli preget av to store begivenheter: den vanlige Super Bowl søndag 8. februar, mellom Seattle Seahawks og New England Patriots, og de olympiske vinterlekene, som arrangeres hvert fjerde år, denne gangen mellom 6. og 22. februar i Milano-Cortina i Italia.

Februar 2026



Sykling: UEC-EM på bane 2026 (1.-5. februar)



UFC Fight Night: Bautista vs. Oliveira (7. februar)



Amerikansk fotball: Super Bowl LV, Seahawks mot Patriots (8. februar)



Sjakk: FIDEs verdensmesterskap i fristilsjakk (13.-15. februar)



Vinter-OL (6. februar - 22. februar)



Tennis: WTA Masters 1000: Qatar Open (9.-15. februar)



Tennis: WTA Masters 1000: Dubai Open (16. - 22. februar)



UFC Fight Night: Strickland vs. Hernandez (21. februar)



Sesongåpning i MLS, 13 kamper, inkludert Inter Miami mot LAFC: (21. mars)



Moto GP: Åpning av Grand Pris i Thailand - Buriram (27. februar - 1. mars)



UFC Fight Night: Moreno vs. Almabajev (28. februar)



Dette er de viktigste sportsbegivenhetene denne måneden over hele verden, og her er en forsmak på hva som kommer til å skje i 2026...