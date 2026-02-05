Gamereactor

nyheter
PGA Tour 2K25

Shadow drop (nesten)! PGA Tour 2K25 for Nintendo Switch 2 er nå offisielt

Fjorårets kritikerroste golftittel ble presentert under Nintendos Partner Showcase, og blir hybrid fra og med i morgen.

HQ

Ettersom Camelot lanserte det forestående Mario Tennis Fever først, så 2K Sports sannsynligvis en god mulighet til å lansere sin siste, velanmeldte golftittel på systemet før det er Marios tur for enda en generasjon (og for å stille fansens sult etter sporten).

Sagt og gjort, PGA Tour 2K25 var en del av Nintendos Partners Showcase-presentasjon og vil være tilgjengelig så snart som i morgen på plattformen. Spillet forventes å beholde alle funksjonene, innholdet og lisensene fra fjorårets utgivelse.

PGA Tour 2K25

