Spansk kunstløper får tillatelse av Universal til å opptre til Minions-musikk under OL

Den spanske kunstløperen Tomàs-Llorenç Guarino Sabaté har fått tillatelse av Universal til å opptre med musikk fra Minions-filmene, slik han har gjort det siste året. Skateren opptrer vanligvis i gul skjorte og blå jeans, akkurat som karakterene i de populære filmene.

På mandag sa Tomás på sosiale medier at han ville få lov til å fortsette danserutinen sin på grunn av et krav om opphavsrett fra Universal Studios, rettighetshaverne til Minions. Torsdag kunngjorde han imidlertid at Universal hadde ombestemt seg, delvis takket være støtte fra publikum. "Tusen takk til alle som har lagt ut på nytt, delt og støttet. På grunn av dere har Universal Studios ombestemt seg og offisielt gitt rettighetene for denne ene spesielle anledningen."

"Det er fortsatt et par ting som må ordnes med de to andre musikkene i programmet, men vi er så nær ved å få det til! Og det er takket være dere. Jeg er så glad for å se at Minions på olympisk is er i ferd med å bli en realitet igjen!"

Den offisielle uttalelsen bekrefter at Guarino Sabaté vil få lov til å opptre med følgende sanger under OL og fremtidige internasjonale arrangementer: "Universal Fanfare" av The Minions og "Vicious Funk" av Héctor Pereira (Universal Pictures), "Freedom" av Pharrell Williams (Sony Music) og "Minions Bounce"-miksen av den spanske DJ-en Juan Alcaraz.

Avtalen ble inngått gjennom ClicknClear, partnerplattformen til Det internasjonale skøyteforbundet (ISU), som administrerer betalingen av musikkrettigheter som skøyteløperne må foreta for å få registrert musikken sin.

Guarino Sabaté, 26 år gammel, har vunnet det spanske mesterskapet seks ganger, hver gang siden 2021 til 2026-utgaven som fant sted i Jaca. Han har også vunnet Open d'Andorra i 2021, og endte på 20. plass i verdensmesterskapet i 2025. Dette blir hans første vinter-OL, og han skal opptre tirsdag 10. februar mellom kl. 18.30 og 22.44 norsk tid i Milano Ice Skating Arena.