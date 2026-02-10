HQ

SpaceX har offisielt lagt om sin langsiktige romstrategi. Elon Musk har bekreftet at selskapet vil prioritere å bygge en selvbærende by på månen før de forsøker å kolonisere Mars, et prosjekt han mener kan fullføres på mindre enn ti år. Kunngjøringen, som ble delt under Super Bowl-helgen og senere avklart på X, signaliserer et stort skifte i fokus. Mars, som en gang ble presentert som SpaceX' mål på kort sikt, er nå et langsiktig mål, mens månen blir den umiddelbare destinasjonen for permanent bosetting. Her er alt du trenger å vite om Musks plan om å bygge en selvvoksende by på månen innen 10 år.

Hvorfor månen er raskere enn Mars:

Ifølge Musk er beslutningen drevet av logistikk og iterasjonshastighet snarere enn mangel på ambisjoner. Oppdrag til Mars er bare mulig når jorden og Mars er på linje (omtrent hver 26. måned), og krever en reise på omtrent seks måneder. Oppskytninger til månen kan derimot skje hver tiende dag, og reisetiden måles til bare to dager. Denne hyppige tilgangen gjør det mulig for SpaceX å teste systemer, forbedre teknologien og skalere infrastrukturen langt raskere. Som Musk forklarte, gjør denne raske iterasjonen det mulig å bygge en måneby på under ti år, mens en tilsvarende bosetning på Mars sannsynligvis vil ta mer enn to tiår.

En selvvoksende by på månen:

SpaceX' månevisjon går lenger enn en tradisjonell base. Musk beskrev planene for en "selvvoksende" by som kan ekspandere autonomt over tid. Konseptet omfatter livsopprettholdende systemer som er designet for langvarig menneskelig beboelse, samt infrastruktur for datasentre og plattformer for kunstig intelligens på månens overflate. Månens nærhet gjør den til et ideelt testområde for teknologier som senere kan tas i bruk på Mars eller dypere inn i solsystemet, noe som reduserer risikoen og samtidig fremskynder utviklingen.

Forsinkelser av romskip og konkurransepress:

Det strategiske skiftet kommer også etter en utfordrende periode for Starship, tungløfteraketten som er sentral i SpaceX' ambisjoner. Flere mislykkede tester og overskridelser av tidsfrister har bremset fremdriften og økt presset for å levere konkrete resultater. Samtidig intensiveres konkurransen. Blue Origin, som ledes av Jeff Bezos, har angivelig satt romturismevirksomheten på pause for å fokusere på månelandingsfartøyer, med mål om å etablere en varig tilstedeværelse på månen. Måneoverflaten er i ferd med å bli den neste slagmarken i det private romkappløpet.

Mars er fortsatt det endelige målet:

Til tross for endrede prioriteringer insisterer Musk på at SpaceX' oppdrag forblir uendret: å utvide livet og bevisstheten utenfor jorden. Selskapet planlegger å gjenoppta den aktive utviklingen av en Mars-by i løpet av de neste fem til syv årene, basert på erfaringene fra månebyggingen. Inntil videre anses det imidlertid som den raskeste og mest levedyktige veien fremover å sikre et permanent menneskelig fotfeste på månen, slik Musk skriver i innlegget nedenfor...

Elon Musk på X:

For de som ikke er klar over det, har SpaceX allerede skiftet fokus til å bygge en selvvoksende by på månen, ettersom vi potensielt kan oppnå det på mindre enn 10 år, mens Mars vil ta mer enn 20 år. SpaceX' oppdrag er fortsatt det samme: å utvide bevisstheten og livet slik vi kjenner det, til stjernene. Det er bare mulig å reise til Mars når planetene står på linje hver 26. måned (reisetid på seks måneder), mens vi kan skyte opp til månen hver 10. dag (reisetid på to dager). Dette betyr at vi kan iterere mye raskere for å fullføre en måneby enn en Mars-by. Når det er sagt, vil SpaceX også strebe etter å bygge en Mars-by og begynne å gjøre det om 5-7 år, men den overordnede prioriteten er å sikre sivilisasjonens fremtid, og månen er raskere.