Industry Showrunners Konrad Kay og Mickey Down tror serien ville blitt kansellert hvis de ikke var på HBO

Industry, finansdramaet på HBO, kan knapt betraktes som en skjult perle lenger, ettersom den for tiden er inne i sin fjerde sesong, med nye episoder hver søndag. Serien som startet i november 2020 med positive, men ikke altfor entusiastiske anmeldelser, har imidlertid vokst eksponentielt, og hver nye sesong har fått bedre og bedre anmeldelser og fått flere seere til å rose den som en av HBOs serier man bare må se.

Opprinnelig fulgte serien en rekke universitetsutdannede på vei opp (eller ned) i en investeringsbank i London, og serien viste hvor hensynsløs finansverdenen er, og mange sammenlignet den med en blanding av Succession og Euphoria... uten at den nådde de samme høydene som de andre HBO-seriene.

Etter hver nye sesong ble serien mer kompleks, innsatsen ble større, intrigene ble mer politiske ... og alt i alt ble den mer avhengighetsskapende. Vi fikk nylig muligheten til å snakke med showrunnerne Mickey Down og Konrad Kay og spurte dem om hvorfor de tror serien blir mer populær med tiden.

"HBO bruker mer penger på den", spøkte Kay, noe som fikk partneren hans (selv tidligere bankfolk) til å le, men han ga HBO en stor del av æren for det, og mente at de ville ha blitt kansellert på et "mindre nettverk".

"Vi har vært i en veldig heldig posisjon der vi har fått lov, jeg tror et mindre nettverk ikke ville ha gitt Industry så mye rom til å vokse sesong etter sesong, tror jeg.

Hvis vi hadde vært på en annen strømmetjeneste, ville vi sannsynligvis ha blitt kansellert etter sesong én eller to. Det er et bevis på HBOs tro på oss, og at vi har latt folkene foran og bak kameraet vokse."

Hvordan Industry har utviklet seg (og forbedret seg) over tid

Konrad Kay mener også at seriens tematikk og handling har vokst fra den noe nisjepregede første sesongen, og at det har tiltrukket seg flere seere.

"Jeg tror serien bare har blitt et tydeligere tilbud. Den har blitt tryggere på seg selv, den har blitt mer selvsikker. Jeg tror den på en måte har blitt litt mindre esoterisk, og har utvidet sitt syn på hva den prøver å si.

Den første sesongen var i stor grad en ungdomsserie om unge mennesker som begynte i en bank. Men den var så spesifikk og så innkapslet i det miljøet at jeg tror ikke den egentlig henvendte seg til et veldig stort publikum. Nå handler serien fortsatt om kapitalisme.

Den handler fortsatt om kjernekarakterene. Den har fortsatt de samme kjernekarakterene. Men jeg tror den bare er litt mer universell i de tingene den snakker om og ser på. Og ærlig talt er den bare litt mer kommersielt planlagt i måten vi konstruerer den på."

Mickey Down la til at de har jobbet for å forbedre "uke-til-uke-tittbarheten", noe de mener har fungert spesielt godt i de to siste sesongene. "Forhåpentligvis har vi, selv om serien er veldig, veldig tett, gjort den litt mer forståelig og litt lettere å leve seg inn i de siste par sesongene."

Du kan se intervjuet vårt med Konrad Kay og Mickey Down nedenfor, der de blant annet forteller hvordan de vil anbefale serien til noen som kanskje er skremt (og ikke så godt kjent) med finansverdenen og all bank- og pengesjargongen...

"I sesong én var finanssjargongen på en måte et slags utstillingsvindu for handlingen, handlingen var på en måte minimal i seg selv. Og nå føler jeg at det i sesong fire er et slags sjangerthriller-element i det, som bare kommer til å trekke publikum gjennom de åtte episodene".

Skal du ikke gi Industry en sjanse? Sesong 4 sendes for øyeblikket på HBO Max.