HQ

USAs spesialutsending Steve Witkoff sa at samtalene mellom Ukraina og Russland hadde "ført til meningsfulle fremskritt" for å få slutt på krigen, da begge parter forberedte seg på en ny dag med forhandlinger i Genève onsdag. Samtalene er nå avsluttet, men de endte uten vesentlige gjennombrudd til tross for amerikanske påstander om fremgang.

X @SEPeaceMissions

I et intervju med Axios sa president Volodymyr Zelensky at det er "urettferdig" at USAs president Donald Trump stadig ber landet hans om å inngå kompromisser, og la til at "fred ikke vil bli oppnådd hvis seieren går til Russland".

I sine siste kommentarer har USAs president Donald Trump antydet at det er opp til Ukraina å sørge for at forhandlingene i Sveits lykkes, mens Kreml har stått fast på sine maksimalistiske krav om ukrainsk territorium.

"President Trumps suksess med å bringe begge sider av denne krigen sammen har ført til meningsfulle fremskritt, og vi er stolte av å arbeide under hans ledelse for å få slutt på drapene i denne forferdelige konflikten", skrev Witkoff på X etter den første dagen med samtaler.

Zelenskij har gjentatte ganger sagt at landet hans blir bedt om å inngå uforholdsmessig store kompromisser sammenlignet med Russland. Ukraina sier at robuste sikkerhetsgarantier fra Vesten - inkludert USA - må komme før man kan bli enige om en løsning med Russland.

I en uttalelse på sosiale medier tirsdag kveld sa den ukrainske forhandlingslederen Rustem Umerov at den første dagen av samtalene hadde fokusert på "praktiske spørsmål og mekanikken bak mulige løsninger".

Ien videotale som ble delt på hans offisielle Telegram-kanal, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskij at Ukraina var forberedt på å avstå fra å gjennomføre angrep hvis både Kiev og Moskva gikk med på en slik pause, og gjentok at "vi trenger ikke krig" og at ukrainerne forsvarte sin stat og sin uavhengighet.

Han la til at Ukraina var "klar til raskt å bevege seg mot en verdig avtale for å få slutt på krigen", men at det viktigste spørsmålet fortsatt var hva Russland ønsker, ettersom landets handlinger på og utenfor slagmarken fortsetter å sende blandede signaler.

Samtalene er den tredje runden med trilaterale forhandlinger. Meklingen har vært ledet av USAs utsending Steve Witkoff og Jared Kushner, mens Vladimir Medinskij har ledet den russiske delegasjonen.

Forhandlingene ble avholdt en uke før fireårsdagen for Russlands fullskala invasjon av Ukraina.

Russiske styrker gjennomførte i løpet av natten drone- og rakettangrep mot Ukrainas energiinfrastruktur, som drepte tre personer og kuttet strøm og varme i flere regioner, bare timer før de USA-støttede fredssamtalene i Genève, som tidligere rapportert på Gamereactor.

President Zelenskyy bemerket at Russland svarte på fredssamtalene med et angrep, til tross for USAs oppfordringer til begge sider om å avstå fra fiendtligheter. Han rapporterte at rundt 400 droner hadde blitt observert, noe som understreket Russlands fortsatte forpliktelse til aggressive operasjoner.

De pågående droneangrepene understreket de vedvarende spenningene, og forhandlingene viste liten fremgang, med grunnleggende uenigheter om territorium og sikkerhetsgarantier som fortsatt er uløste.