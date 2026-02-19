WTA lanserer "Tour Architecture Council" for å forbedre kalenderen etter Dubais stormløp

HQ

Dubai Tennis Championships, en WTAs Masters 1000-turnering, er i stormens øye på grunn av det store antallet tilbaketrekninger, både før og under turneringen. Det siste var den toppseedede spilleren, Elena Rybakina, som trakk seg i tredje runde på grunn av tretthet og kvalme etter to sett mot den heldige taperen Antonia Ruzic.

Men det har vært mange flere, som Paula Badosa, samt Aryna Sabalenka og Iga Swiatek, som trakk seg før turneringen, noe som ble kritisert av turneringsdirektør Salah Tahlak, som foreslo at WTA burde innføre poengfradrag for spillere som trekker seg uten en god unnskyldning.

Men i takt med at flere og flere spillere trekker seg fra turneringer og ikke har noe imot å bli bøtelagt så lenge de beskytter helsen sin, som Sabalenka sa i begynnelsen av året, lanserte WTA et Tour Architecture Council, med mål om å lansere "gjennomførbare forbedringer" som kan implementeres allerede fra sesongen 2027.

"Det har vært en klar oppfatning på tvers av touren at den nåværende kalenderen ikke føles bærekraftig for spillerne med tanke på det fysiske, profesjonelle og personlige presset det er å konkurrere på høyeste nivå", sier WTAs styreleder Valerie Camillo. Målet med dette rådet vil være å utvikle meningsfulle forbedringer av kalenderen, og det vil bestå av 13 personer, inkludert Jessica Pegula, Victoria Azarenka, Maria Sakkari, Katie Volynets og Anja Vreg.

"Når alt kommer til alt spiller vi mye. Vi spiller en full timeplan, vi spiller 10, 11 måneder i året noen ganger. Og jeg tror vi lever i en tid hvor det alltid er viktig å holde seg frisk mentalt og fysisk, og du vet aldri hvor en spiller er i forhold til det", sier Pegula, via Tennis.com. "Selv om de har vunnet kamper, vet du ikke om de har slitt med en skade hele tiden eller ikke."

I mellomtiden var Pegula den første som nådde semifinalen i Dubai, da hun slo Clara Tauson i morges.